Gewinnspiel: Wir verlosen ein personalisiertes Dartset von myDartpfeil

Der Sport ist von Klein bis Groß für jeden geeignet und macht sowohl einzeln als auch im Team viel Freude. Die Personalisierung macht ein Dart-Set dafür zu einem unvergesslichen Einzelstück. Wer außerdem sein Talent ausbauen möchte, findet bei myDartpfeil alles, was das Herz begehrt: hochwertiges Dart-Equipment, Fan-Artikel und zahlreiche Profi-Tipps.

Mittlerweile haben sie einige bekannte Fans und Käufer:innen, darunter diverse Fußballprofis und Vereine wie den VFL Bochum und Eintracht Braunschweig. Das Spiel mit den bunten Pfeilen hat eine langjährige Geschichte und gerade Profi-Sportler:innen schätzen die mentale Herausforderung des Darts. Als Überraschungen für die Mannschaftskolleg:innen bestellen sie gerne ein personalisiertes Dart-Set mit Botschaften wie “Alles Gute, Capitano!”. Auch in der Zusammenarbeit für Merchandise mit diversen Fußballclubs und bekannten Brands setzt myDartpfeil neue Trends in der Szene.

Mit dem ersten und weltweit einzigen Premium-Dartpfeil-Konfigurator hat myDartpfeil eine Innovation geschaffen, welche das Unternehmen an die Spitze der Branche gebracht hat. Mit über vier Millionen Möglichkeiten, seine Dartpfeile, die Dartscheiben und Dart-Surrounds zu personalisieren, haben sich die Gründer Lukas Haas und Timm Bange schnell einen Namen gemacht.

Gute Nachrichten für Dart-Fans – wir verlosen in Kooperation mit myDartpfeil ein personalisiertes Dartpfeil-Set. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 29.4.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!