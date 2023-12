Gewinnspiel: Wir verlosen ein hochwertiges Procter & Gamble-Pakete zur #HöchstleistungJedenTag-Spedenaktion

Wie P&G #HöchstleistungJedenTag wahr werden lässt

Die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 finden von 19. Jänner 2023 bis 1. Februar 2024 in der koreanischen Provinz Gangwon statt. Dort messen sich Nachwuchsportler:innen aus aller Welt in 15 Sportarten, darunter in Ski Alpin, Skispringen oder Biathlon. Österreich wird in Gangwon in 13 Sportarten mit rund 60 Jugendsportler:innen vertreten sein.

Im Rahmen von #HöchstleistungJedenTag spendet P&G Österreich an die Jugendförderung des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC). Für jedes verkaufte Produkt der P&G-Marken Ariel, Lenor, Oral-B, Braun, Pampers, Gillette, Pantene, h&s, blend-a-med und Fairy füllt sich der Spendentopf im Aktionszeitraum Oktober 2023 bis Jänner 2024 um 10 Cent. Bis zu 20.000 Euro sollen so für die Jugendförderung des ÖOC gesammelt werden, um aufstrebende Jugendsportler:innen zu fördern und sie auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen zu unterstützen. Konsument:innen können sich ganz einfach an der Aktion beteiligen, indem sie im Aktionszeitraum ein P&G-Produkt teilnehmender Marken bei BIPA, Spar, Maximarkt, Mediamarkt, Akatronik, 0815.at, Di-Life und anderen Handelspartnern kaufen.

Die Olympischen Jugend-Winterspiele als Sprungbrett in den Spitzensport

In der Tat sind die Olympischen Jugend-Winterspiele ein exzellentes Sprungbrett für österreichische Jugendsportler:innen, um in den Spitzensport zu gelangen. Zu den Teilnehmer:innen, die es danach in den Weltcup und zu Olympischen Winterspielen geschafft haben, zählen u.a. der mehrfache Medaillengewinner Marco Schwarz (Ski Alpin), die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Madeleine Egle (Rodeln), Lara Wolf (Ski-Freestyle) oder Benjamin Maier (Bob).

Das Österreichische Olympische Comité schafft exzellente Rahmenbedingungen für unsere Nachwuchssportler:innen bei den Olympischen Jugend-Winterspielen. Von der Ausstattung über begleitende Workshops bis zur Betreuung vor Ort unterstützt das ÖOC die nächste Generation österreichischer Spitzensporter:innen.

Partner der Olympischen Spiele 2024: P&G fördert auch in Paris Höchstleistung jeden Tag

Die Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon sind jedoch erst der Auftakt der Partnerschaft zwischen P&G Österreich und dem ÖOC. Auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird die Kooperation in Form einer großangelegten Kampagne fortgesetzt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.12.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

