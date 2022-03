Gewinnspiel: Wir verlosen ein exklusives Far: Changing Tides Schmuckstück

In einem baufälligen Schiff durchqueren die Spieler zusammen mit Toe, einen einsamen Jungen, der ein Schiff über und unter den Wellen steuert, eine versunkene Welt. Dabei muss Toe immer wieder Rätsel lösen, überflutete Zivilisationen durchqueren und unerbittlichen Naturelementen trotzen.

Mit dem Erscheinen von FAR: Changing Tides erweitert sich heute Okimotive’s FAR-Universum. In der neuesten Veröffentlichung von Frontier Foundry, durchqueren die Spieler eine überflutete Landschaft auf einer meditativen Reise. Begleitet wird das Spiel von einem dynamischen Soundtrack, einem malerischen Art Style und der zusätzlichen Vertikalität durch die Tauchfunktion. Damit zielt dieses postapokalyptische Abenteuer darauf ab, neuen sowie den mit dem von der Kritik gelobten Vorgängerspiel ‘FAR: Lone Sails’ vertrauten Spielern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Passend zum kürzlichen Game-Relaese verlosen wir – wie auf Instagram angekündigt – ein ganz besonders Far: Changing Tides Schmuckstück, das wir vor wenigen Tagen von Frontier Foundry erhalten haben. Mitmachen lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.3.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!