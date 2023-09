Gewinnspiel: Wir verlosen ein cooles Oral-B Paket zum Tag der Zahngesuchheit

Anlässlich des Tag der Zahngesundheit verlosen wir in Kooperation mit Oral-B ein cooles Paket bestehend aus Duo Pack Oral-B IO4, Ersatz-Aufsteckbürsten und einen Zahnpasta-Vorrat. Mitmachen, lohnt sich!

Tag der Zahngesundheit: So entscheidend ist eine sorgfältige Mundhygiene für die Allgemeingesundheit

Der Mund ist das Tor zum Körper und fungiert als Spiegel der Allgemeingesundheit – ein gesunder Mund ist somit die Grundlage für einen gesunden Körper. Doch leider haben Krankheiten im Mundraum mit einem Anteil von weltweit 3,5 Milliarden Betroffenen ein Krisenniveau erreicht. Zum „Tag der Zahngesundheit“ am 25. September hat es sich Oral-B daher zur Mission gemacht, den Zusammenhang zwischen der Mundgesundheit und der Gesundheit des gesamten Körpers sichtbarer zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, den Schutz ihrer Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Entzündungen im Zahnbereich können zu schwerwiegenden Krankheitsbildern führen

Studien zeigen, dass ein schlechter Mundgesundheitszustand weitreichende Folgen haben kann. Erkrankungen des Zahnfleisches können zum Abbau des Kieferknochens und sogar zu Zahnverlust führen. Gleichzeitig kann eine Parodontits auch außerhalb des Mundbereichs negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nur zwei Beispiele dafür. Umso wichtiger ist es, so früh wie möglich auf Warnzeichen, wie zum Beispiel geschwollenes oder gereiztes Zahnfleisch, zu reagieren. Die Entstehung von Munderkrankungen beginnt, wenn Plaque, welche Millionen von Bakterien enthält, sich an den Zähnen ablagert. Die von den Bakterien produzierte Säure kann neben Zahnfleischerkrankungen auch den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen.

Die richtige Mundhygiene reduziert das Risiko für Erkrankungen entscheidend

Eine sorgfältige Mundhygiene ist daher die Basis, um Krankheiten vorzubeugen. Bereits durch die kleinsten täglichen Gewohnheiten – wie die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste – kann man etwas Großes für seine Allgemeingesundheit tun. Mit seiner innovativen iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen. Die neue Magnettechnologie der elektrischen iO-Zahnbürsten vereint dabei einzigartige Mikrovibrationen mit dem runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt damit für ein besonders sauberes Mundgefühl und 100 % gesünderes Zahnfleisch in einer Woche. Durch das sanfte Putzerlebnis wird auch das Zahnfleisch vor zu viel Druck geschützt: Alle Modelle der iO-Reihe verfügen über eine intelligente Andruckkontrolle, die grün leuchtet, wenn der opPmale Druck verwendet wird, rot, wenn zu fest, und weiß, wenn zu sanft aufgedrückt wird. Für die Einhaltung der optimalen Putzzeit von zwei Minuten sorgt der integrierte Timer.

Oral-B iO: Bedürfnisorientiertes Produktportfolio für bestmögliche Putzergebnisse

Im stetig wachsenden iO-Universum ist für jedes Zahnpflegebedürfnis und Budget die richtige smarte Zahnbürste dabei: von der Oral-B iO3 mit intelligenter Andruckkontrolle bis hin zum Premium-Gadget Oral-B iO10, das mit der smarten Ladestation iOsense auf intuitive Weise Feedback zum Putzvorgang gibt, sowie der neuen iO MyWay, die speziell für Kinder ab 10 Jahren und Zahnspangen entwickelt wurde.

