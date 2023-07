Gewinnspiel: Wir verlosen ein cooles Barbie Package

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 21.7.2023 verlosen wir in Kooperation mit Warner Bros. ein cooles Barbie Package. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x 2 Barbie Kinogutscheine

1 x Barbie Signature The Movie, Ken Puppe zum Film im Jeansoutfit und Original Ken Unterwäsche von MATTEL

Was ihr über den Film wissen müsst

Im Barbie Land zu leben bedeutet, ein perfektes Dasein an einem perfekten Ort zu führen. Außer natürlich, man steckt gerade in einer existenziellen Krise. Oder man ist ein Ken.

Regie bei „Barbie“ führte die Oscar-nominierte Autorin und Regisseurin Greta Gerwig („Little Women“, „Lady Bird“). Die Hauptrollen spielen Oscar-Kandidatin Margot Robbie („Bombshell – Das Ende des Schweigens“, „Tonya“) als Barbie und der ebenfalls Oscar-nominierte Ryan Gosling („La La Land“, „Half Nelson“) als Ken. Außerdem sind in „Barbie“ America Ferrera („End of Watch“, „Drachenzähmen leicht gemacht“-Filme), Kate McKinnon („Bombshell – Das Ende des Schweigens“, „Yesterday“), Michael Cera („Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt“, „Juno“), Ariana Greenblatt („Avengers: Infinity War“, „65“), Issa Rae („The Photograph“, „Insecure“), Rhea Perlman („Für die zweite Liebe ist es nie zu spät“, „Matilda“) und Will Ferrell („Anchorman“-Filme, „Ricky Bobby – König der Rennfahrer“) zu sehen.

Weitere Rollen übernehmen Ana Cruz Kayne („Little Women“), Emma Mackey („Emily“, „Sex Education“), Hari Nef („Assassination Nation“, „Transparent“), Alexandra Shipp („X-Men“-Filme), Kingsley Ben-Adir („One Night in Miami“, „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“), Simu Liu („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“), Ncuti Gatwa („Sex Education“), Scott Evans („Grace and Frankie“), Jamie Demetriou („Cruella“), Connor Swindells („Sex Education“, „Emma.“), Sharon Rooney („Dumbo“, „Jerk“), Nicola Coughlan („Bridgerton“, „Derry Girls“) sowie Oscar-Preisträgerin Helen Mirren („Die Queen“).

Gerwig inszenierte „Barbie“ nach einem Drehbuch, das sie selbst gemeinsam mit Oscar-Kandidat Noah Baumbach („Marriage Story“, „Der Tintenfisch und der Wal“) verfasste und das auf der Figur Barbie von Mattel basiert. Produziert wurde der Film von Oscar-Kandidat David Heyman („Marriage Story“, „Gravity“), Margot Robbie, Tom Ackerley und Robbie Brenner. Als ausführende Produzenten waren Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich und Cate Adams beteiligt.

Kreative Unterstützung erhielt Gerwig vom Oscar-nominierten Kameramann Rodrigo Prieto („The Irishman“, „Silence“, „Brokeback Mountain“), von der sechsfach Oscar-nominierten Produktionsdesignerin Sarah Greenwood („Die Schöne und das Biest“, „Anna Karenina“), von Editor Nick Houy („Little Women“, „Lady Bird“), von der Oscar-prämierten Kostümbildnerin Jacqueline Durran („Little Women“, „Anna Karenina“), von Visual Effects Supervisor Glen Pratt („Paddington 2“, „Die Schöne und das Biest“), von Music Supervisor George Drakoulias („Weißes Rauschen“, „Marriage Story“) und vom Oscar-prämierten Komponisten Alexandre Desplat („Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“, „Grand Budapest Hotel“).