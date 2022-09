Gewinnspiel: Wir verlosen drei Tabac Wild Ride Geschenkboxen

Tabac Wild Ride: Ein aufregender Duft, der Abenteuerlust weckt

Egal ob mit dem Longboard die sonnige Küste Kaliforniens entlang oder sich auf dem Motocross-Track ordentlich in die Kurve legen: Sei ready to go fürs nächste Abenteuer, bei dem Freiheit, Spaß und Adrenalin im Mittelpunkt stehen! Der neue Duft Tabac Wild Ride versprüht eine männlich-aromatische Duftexplosion, die alles andere als gewöhnlich ist. Alu-Flakon schnappen, aufsprühen und Abfahrt. Alltag und Langeweile waren gestern. Egal wo, wann und mit welchem Ziel, das Motto lautet: no risk – no ride!

Mitreißende Frische mit einzigartigem Aroma

Ein zitrisch-holzig-aromatischer Duft mit vibrierender Stärke – das ist Tabac Wild Ride. Schon einzelne Komponenten des Dufts lassen erahnen, was für eine explosive, mitreißende Mischung darin steckt: Die süßlich-herbe Spritzigkeit des Apfels, die lebendig-würzige Duftnote des Kardamoms und das wertvolle Geraniumöl, das für seine anregende Wirkung bekannt ist, mischen den Duft in seiner Kopfnote ordentlich auf. Die grüne Note des ungewöhnlichen, herb-frischen Baumharz Elemi SFE in Kombination mit dem würzigen Moos und dem sinnlichen Amber lässt den Duft im Herzen vibrieren, bis der balsamische Weihrauch, holziges Vetiver und das mystische Patschuli ein adrenalingeladenes Finale feiern – ein Duft, der es in sich hat!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 15.9.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!