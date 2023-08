Gewinnspiel: Wir verlosen drei Tabac Wild Beat Eau de Toilettés

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts verlosen wir in Kooperation mit Mäurer & Wirtz drei Tabac Wild Beat Eau de Toilettés. Mitmachen, lohnt sich!

Tabac Wild Ride: Ein aufregender Duft, der Abenteuerlust weckt

Egal ob wilde Partys, Konzerte oder Festivals: Du bist immer bereit für unvergessliche Nächte voller Musik, Ausgelassenheit und Abenteuer? Dann brauchst du eine anziehende Duftsignatur, die genauso lange zum Beat abfeiert wie du! Der neue Duft Tabac Wild Beat hält die ganze Nacht und verleiht dir das Selbstbewusstsein, das du benötigst, um aufzufallen. Lass dich und deine Umgebung von der Faszination dieses einzigartigen Duftes verführen und fühle dich wie der König der Nacht. Also Alu-Flakon schnappen, aufsprühen und den Soundtrack deines Lebens auf voller Lautstärke genießen! Das extralang anhaltende und vegane Eau de Toilette ist ab Ende August 2023 im Handel erhältlich.

Mitreißende Frische mit einzigartigem Aroma

Ein aromatisch-ambrierter Duft mit lang anhaltender Frische – das ist Tabac Wild Beat. Schon einzelne Komponenten lassen die Anziehung des Dufts erahnen: Rosa Pfeffer sorgt für gute Laune, Orangenblüten für eine starke Anziehung und Gaiaholz unterstreicht deine Männlichkeit! In der Kopfnote erzeugt die Ananas eine erfrischende Leichtigkeit, während die Herznote aus Lavendel eine sinnliche Wirkung verleiht. Im Fond vereint das Parfum rauchige Hölzer, die dich in eine mysteriöse Atmosphäre eintauchen lassen. Ein intensivierter, kompromisslos maskuliner Duft mit lang anhaltender Frische – inspiriert von langen Nächten und dem Soundtrack deines Lebens!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.9.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

