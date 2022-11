Gewinnspiel: Wir verlosen drei Rausch Verwöhnsets für ein beRAUSCHendes Weihnachtsfest

Um euch die Weihnachtszeit zu verschönern, verlosen wir in Kooperation mit RAUSCH drei entspannende Verwöhnsets bestehend aus Shower Gel & Body Lotion. Mitmachen, lohnt sich!

Ein be R AUSCH endes Weihnachtsfest 2022

Das ganze Jahr über freuen wir uns auf das Weihnachtsfest und die Zeit, die wir mit unseren Liebsten ganz bewusst verbringen dürfen. Ruhig, ohne Stress und mit ganz viel gutem Essen. Das Christkind wartet auch dieses Jahr wieder auf seinen Einsatz, um den Leuten wieder ein Funkeln in den Augen zu bescheren. Geschenke sollten von Herzen kommen. Die beiden RAUSCH Verwöhnsets sind das ideale Präsent für jeden, der etwas Sinnvolles herschenken möchte. Ob blumig-zarte und sanfte Duscherlebnisse oder belebende und frische Momente unter dem rieselnden Wasser – mit der jeweils dazu passenden BODY LOTION schaffen es die beiden SHOWER GELS Malve und Minze jeden von sich zu überzeugen. Für angenehme milde, natürliche Pflege und ein umso tolleres Fest der Liebe und Besinnung 2022.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.11.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!