Gewinnspiel: Wir verlosen den neuen Herrenduft s.Oliver HERE AND NOW

Anlässlich des Verkaufsstarts Ende August verlosen in Kooperation mit MÄURER & WIRTZ drei Exemplare des s.Oliver HERE AND NOW Herrendufts. Mitmachen, lohnt sich!

s.Oliver HERE AND NOW

Die Herzensentscheidung, die lang ersehnte Reise nicht länger aufzuschieben. Dem einen besonderen Menschen sagen, was man für ihn empfindet – es gibt unzählige Situationen, in denen man merkt: Das Hier und Jetzt zählt. Und so sind die neuen Damen- und Herrendüfte HERE AND NOW von s.Oliver eine Liebeserklärung an den Moment. Die Düfte laden uns dazu ein, mit allen Sinnen das Leben zu genießen, mit offenen Augen seinen Alltag zu bestreiten und sowohl die einfachen, kleinen Freuden wie auch die intensiven Momente bewusst wahrzunehmen.

Im Hier und Jetzt ist die beste Zeit unseres Lebens

Düfte sind Teil unseres persönlichen Kunstwerks. Dabei sind wir unsere eigenen Künstler:innen: Wir sind es, die unser eigenes Leben gestalten, wir sind es, die Entscheidungen selbst treffen – und wir sind es, die für unser eigenes Wohlbefinden verantwortlich sind. Und dazu gehört auch die Wahl des eigenen Duftes! Wir unterstreichen mit unserem Parfüm unsere Persönlichkeit und verleihen unserem Selbstverständnis Ausdruck. Die Düfte von s.Oliver HERE AND NOW überraschen mit einer dynamischen Sinnlichkeit und Stärke, die daran erinnert, selbstbewusst zu sich zu stehen und den eigenen Lebensentwurf nach seinen Wünschen zu gestalten.

Der Herrenduft

Der Herrenduft von s.Oliver HERE AND NOW unterstreicht die selbstbewussten und kraftvollen Facetten der eigenen Persönlichkeit. Die maskuline Komposition eröffnet mit aromatisch duftender Bergamotte, verstärkt durch einen eleganten Gewürzakkord aus Wacholderbeere und Kardamom. Lavendel und Geranie verleihen Lebendigkeit und bilden einen interessanten Kontrast zu der kräftigen und moosigen Basis, die aus warmen Noten besteht.

Das Design – stark, selbstbewusst, farbenfroh

Das Design von s.Oliver HERE AND NOW ist modern und dynamisch: Das Farbschema der Faltschachtel besteht aus einem farbigen und einem weißen Teil, wobei sich beide Farbbereiche durch Kopfnote Kardamom, Bergamotte, Wacholderbeere Herznote Lavendel, Geranie Fondnote Moschus, Zedernholz, Moos eine asymmetrische, dynamische Linie voneinander abgrenzen. Der farbige Teil des Damenduftes setzt ein selbstbewusstes Statement in mattem Rot, der Herrenduft in mattem Grün. Die Füllung kommt in den leicht eingefärbten Flakons passend in hellem Rot und hellem Grün elegant zur Geltung. Auch haptisch ist der Duft ein Erlebnis: Der bauchige Flakon liegt angenehm in der Hand und hebt sich besonders durch die geradlinige Kappe ab. s.Oliver HERE AND NOW unterstreicht auch optisch die Facetten der Persönlichkeit in all seinen Formen und Farben – und ist damit die perfekte Kreation aus einem persönlichen Kunstwerk!

Die vegane Duftserie s.Oliver HERE AND NOW ist ab Ende August 2023 im Handel erhältlich.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 13.9.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!