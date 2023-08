Gewinnspiel: Wir verlosen den neu interpretierten Detektivspiel-Klassiker Cluedo

„Jahrelang haben die spannenden CLUEDO Geheimnisse Fans auf der ganzen Welt bei zahllosen Spieleabenden und ikonischen Popkultur-Fan-Momenten begleitet. Heute haben wir ein Spiel, das die Vielfalt seiner Spieler:innen noch besser widerspiegelt“, sagt Adam Biehl, SVP & General Manager, Hasbro Gaming. „Diese Neuauflage von CLUEDO lädt zu noch mehr Spielspaß ein, da die Spieler:innen sich selbst in einem ausgeklügelten fiktiven Mordfall und der Lösung eines Verbrechens sehen.“

Wer hat Dr. Schwarz getötet? Dieses Rätsel will auch im neu aufgelegten CLUEDO Brettspiel wieder gelöst werden, jedoch von neuen Charakteren und mit einer neuen Story. Hasbro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Spielwaren, präsentiert eine Auffrischung des kultigen Rätsel-Brettspiels CLUEDO. Das klassische CLUEDO Spielprinzip wird mit einer neuen, anspruchsvollen Krimi-Handlung erweitert. Hobby-Detektiv:innen können sich auf eine faszinierende Besetzung, detailreiche Spielfiguren und die glamouröse Tudor Villa freuen.

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts der Cluedo Neuinterpretation verlosen wir in Kooperation mit Hasbro drei Exemplare des Detektivspiels. Mitmachen, lohnt sich!

Die Cluedo Neuinterpretation ist bereits im Handel erhältlich.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.9.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!