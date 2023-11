Gewinnspiel: Wir verlosen den Herrenduft s.Oliver Scent of You

In Kooperation mit MÄURER & WIRTZ verlosen wir drei Exemplare des s.Oliver Scent of You Herrendufts. Mitmachen, lohnt sich!

s.Oliver Scent of You

Der magische Moment, wenn die Blicke zweier Seelen sich treffen und das ganz große Glück zum Greifen nah ist. Wenn der Zufall Schicksal spielt und man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Manchmal scheint bei der Liebe eine höhere Macht ihre Hände im Spiel zu haben – nur wenige Augenblicke später und man hätte sich verpasst. Aber was wäre, wenn wir diese Momente immer bei uns tragen könnten? Ein Duft, von dem wir uns jeden Tag umhüllen lassen, kann der Schlüssel sein, mit dem wir die Tür zu den unvergesslichsten Momenten öffnen. Die neuen sinnlichen Damen- und Herrendüfte von s.Oliver Scent of You feiern diese vermeintlich zufälligen Begegnungen, diese zauberhaften Überraschungen und den unbeschreiblichen ersten Eindruck – wie vom Schicksal vorherbestimmt.

Magie liegt in der Luft

Düfte gewähren uns Zugang zu inneren Schätzen: Erinnerungen. Von unseren vier Sinnen ist das Riechen derjenige, der am unmittelbarsten mit inneren Bildern von besonderen Menschen oder Momenten verbunden ist. Sei es eine Duftwahrnehmung im Vorbeigehen, das intensive, nahe Erleben des zu einem Menschen gehörenden Dufts oder der Geruch eines Pullovers oder Schals, der uns sofort an die Trägerin oder den Träger denken lässt. Düfte verführen, wecken Assoziationen, lassen in Emotionen schwelgen. Und so benutzen wir Düfte ganz bewusst, um eine sinnliche Signatur zu hinterlassen: Der Damenduft von s.Oliver Scent of You verschmilzt mit der Haut und ist ein wunderbar sinnlicher Begleiter für jedes Wiedersehen; der Herrenduft prägt sich dank seinen ganz besonderen Inhaltsstoffen ins Gedächtnis ein und ist daher leicht wiederzuerkennen. Beide Düfte unterstreichen die Magie besonderer Augenblicke und die Gewissheit, dass im Leben alles so kommt, wie es kommen soll.

Der Herrenduft: s.Oliver Scent of You

Im Duftauftakt der maskulinen Komposition sorgt die Kombination aus Lavendel und Grapefruit für eine besondere Frische, die durch Orangenblüte, Muskatellersalbei und Cumarin im Herzen bereichert und durch erdige Hölzer in der Basis des aromatisch-maskulinen Dufts abgerundet wird. Ein Duft-Duo, das durch die Kombination eleganter Inhaltsstoffe bleibenden Eindruck hinterlässt.