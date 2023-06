Gewinnspiel: Wir verlosen das Premium Smartphone vivo X90 Pro

Mit der 64-Megapixel-Hauptkamera fängst du jedes kleinste Detail gestochen scharf ein: Dank der bahnbrechenden 1-Zoll-Sensor-Technologie gehören verschwommene Vollmondbilder und verpixelte Sonnenuntergänge der Vergangenheit an. Egal ob weite Landschaften oder faszinierende Porträts, der speziell angefertigte 1-Zoll-Kamera Sensor ermöglicht atemberaubende Aufnahmen mit natürlichen Farben. Egal ob bei Tageslicht oder in der Nacht, selbst in den dunkelsten Umgebungen, zaubert der KI-Nachtmodus erstaunliche Details hervor und kreiert realistische und lebendige Aufnahmen. Sogar die authentischen Farben der Polarlichter sind mit dem 4K HDR-Nachtvideo kein Problem mehr.

Erstklassige Bildqualität und Hollywoodreife Bildgestaltung

Das 50 Millimeter-Objektiv kommt dem Sichtfeld des menschlichen Auges unglaublich nahe und in Kombination mit dem ZEISS neutral Color-Modus erhältst du besonders natürliche Aufnahmen. Halte faszinierende Zeitrafferaufnahmen fest, lasse Momente lebendig werden und erstelle professionell aussehende Clips mit dem integrierten Video-Editor. Mit dem Cine-Flare Portrait-Modus verleihst du außerdem deinen Bildern einen ganz besonderen Hollywood-Look. Erlebe grenzenlose Kreativität und eine neue Dimension der Fotografie und Videografie.

Das vivo X90 Pro ist österreichweit zu einem UVP von 1.199 Euro erhältlich.

Wer sich selbst von der einzigartigen Bildqualität überzeugen möchte, hat jetzt die Chance! Mehr über das Gerät erfahrt ihr in unserem Testbericht und auf der offiziellen vivo X90 Pro Webseite.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Darüber hinaus freuen wir uns über ein Like der vivo-Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.6.2023 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!