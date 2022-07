Gewinnspiel: Wir verlosen Das Piano auf Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray

Das einfühlsame und bildgewaltig inszenierte Meisterwerk von Drehbuchautorin und Regisseurin Jane Campion wurde mit drei Oscars, einem Golden Globe und der Goldenen Palme in Cannes prämiert. Die Top-Besetzung des Dramas vereint mit Oscar-Preisträgerin Holly Hunter, Harvey Keitel und Sam Neill echte Hollywood-Größen in den Hauptrollen. Der unverwechselbare Soundtrack stammt von Komponist Michael Nyman, die atemberaubenden Landschaftsaufnahmen verantwortete der Oscar®-nominierte Kameramann Stuart Dryburgh.

Mitte des 19. Jahrhunderts: Die stumme Ada (Holly Hunter) wird mit ihrer kleinen Tochter am Strand von Neuseeland abgesetzt um eine arrangierte Ehe mit einem ihr völlig fremden Mann (Sam Neill) einzugehen. Ada ist scheu und verschlossen – der wichtigste Gegenstand in ihrem Leben ist ein Piano, das sie aus Europa mitgebracht hat. Doch ihr Gatte Stewart verkauft das Instrument an den Nachbarn Baines (Harvey Keitel). Baines macht Ada daraufhin ein Angebot: Gegen gewisse körperliche Zuwendungen kann sie das Piano Stück für Stück zurückerwerben…

Anlässlich des bevorstehenden 4K-Comebacks von Das Piano am 11.8.2022 verlosen wir je eine Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray des bildgewaltigen, einfühlsam inszenierten Film. Mitmachen lohnt sich!

Das Piano ist ab 11.8.2022 auf DVD, 4K-UHD-Blu-ray, Blu-ray sowie digital -in 4K restauriert und samt umfangreichem Bonusmaterial – erhältlich.

