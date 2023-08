Gewinnspiel: Wir verlosen das Otto Kern Signature EDP

Wir verlosen in Kooperation mit MÄURER & WIRTZ drei Exemplare des Otto Kern Signature EDP. Mitmachen, lohnt sich!

Ein Duft mit intensiver Handschrift

Der Duft Otto Kern Signature EDP baut als intensivere Variante auf den Erfolgsfaktoren des Klassikers Otto Kern Signature auf, der sich seit Jahren an der Spitze der umsatzstärksten Düfte etabliert hat. Damit schafft die Erfolgsmarke eine zeitgemäße Interpretation des Duftes, da Eaux de Parfum im Herrenmarkt immer beliebter werden. Ein Trend, der die Lebensphilosophie des modernen aufstrebenden Mannes widerspiegelt: intensive und orientalische Düfte für den eleganten und stilbewussten Selbstausdruck im Businessalltag.

Ein Duftbegleiter für den souveränen Auftritt

Otto Kern Signature EDP ist ein Duft, dessen Anziehungskraft der zielstrebigen, modernen und souveränen Identität seines Trägers entspricht. Überzeugend im Ausdruck, setzt das neue Eau de Parfum ein klares Statement und wirkt stets als unaufdringlicher und gleichsam intensiver Begleiter, der nachhaltig Eindruck hinterlässt.

Bekannte Duftwelt mit neuer Intensität

Die beliebten Duftnoten von Otto Kern Signature werden mit der Kraft und Duftintensität eines Eau de Parfum facettenreich und opulent inszeniert. Bergamotte, Kardamom und Artemisia verströmen eine würzig-frische Eleganz in der Kopfnote. Lavendel, Orangenblüten und Zimt betören in der Herznote. Den edlen Fond bilden Tonkabohnen, Moschus und Zedernholz. Otto Kern Signature EDP verkörpert als moderne Interpretation des Duftklassikers Otto Kern Signature Anmut und Eleganz auf eine neue, zeitgemäße Weise.

Eine intensive Eleganz

Das Design von Otto Kern Signature EDP ist inspiriert von seinem Vorbild Otto Kern Signature. Mit seiner klassisch-eleganten und puristischen Handschrift zeigt die Verpackungsgestaltung Liebe zu Qualität und Stil. Der Flakon präsentiert sich dabei als Glaskörper mit klaren Linien, der durch eine neuartige Einfassung aus hochwertigem Kunststoff einzigartig in Szene gesetzt wird – Ästhetik pur. Genauso edel ist auch die Farbwelt: Tiefes Schwarz setzt hier Zeichen und verbindet beide Duftvarianten optisch miteinander.

Otto Kern Signature EDP ist als 30ml Variante zu 25,00 Euro (UVP) erhältlich.

Teilnahmeschluss ist der 12.9.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

