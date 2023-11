Gewinnspiel: Wir verlosen das neue Otto Kern Intense Eau de Toilette

Der Longlastingness-Duft für den facettenreichen Mann

Selbstbewusst geht der Otto-Kern-Mann durch die Welt. Denn ein Mann überzeugt heute vor allem mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten. Seine Coolness lässt ihn distanziert wirken – gleichzeitig versprüht er unvergleichliche Leidenschaft und bringt mit seinem durchdringenden Blick Frauen aus der Fassung. Mysteriös und elegant, höflich und gelassen, intelligent und ehrgeizig, leidenschaftlich und cool – die Charakterzüge des Otto-Kern-Mannes zeigen eine facettenreiche Persönlichkeit. Der neue Herrenduft Otto Kern Intense versprüht eine unwiderstehliche und vielseitige Sinnlichkeit und verleiht seinem Träger eine intensive und markante Signatur. Seit September 2023 ist der oriental-fougère Duft im Handel erhältlich.

Das Konzept

Die Duftmarke Otto Kern Fragrances ist seit ihrer Einführung 2008 erfolgreich aufgestellt und belegt aktuell den sechsten Platz im deutschen Bridgemarkt (Quelle: IRI Handelspanel Mai 2023, Bridgemarkt inkl. Sets, National, Herren). Otto Kern Intense wurde für Männer kreiert, die durch ihre ultimative Präsenz überzeugen. In der Otto Kern Zielgruppe sind die Duftrichtungen „Oriental-Fougère“ und „Oriental-Ambery“ sehr beliebt, weshalb das Portfolio um den sinnlichen und zugleich maskulinen Duft mit orientalischen Nuancen für den intensiven Selbstausdruck ergänzt wurde. Männlich, selbstbewusst, elegant, lässig – und das mit Longlastingness: Otto Kern Fragrances hat es sich zum Ziel gesetzt, sich als die Lifestyle-Marke für intensive Düfte zu positionieren, welche die Bedürfnisse des modern-pragmatischen Mannes von heute in ihren olfaktorischen Kreationen widerspiegelt.

Der Duft

Otto Kern Intense ist eine fesselnde und vegane Duftkreation, die eine geheimnisvolle Spur mit einer warmen, unverwechselbaren Signatur hinterlässt. Der sinnliche Duft eröffnet mit kräftigem Kardamom, der mit würzigen Pimentblättern ein energiereiches Aroma entfaltet. Die starke, aromatische Kombination aus Lavendel und Geranie verleiht dieser Interpretation im Herzen Eleganz und Tiefe. Der besonders markante Ausdruck von Männlichkeit wird durch den holzigen Charakter aus Kastanien- und Sandelholz abgerundet. Otto Kern Intense – ein unwiderstehlicher Duft mit maskulinem Charme.

Teilnahmebedingungen

Beyond Pixels wünscht

