Gewinnspiel: Wir verlosen das brandneue Otto Kern Ultimate Black Eau de Parfum

Ultimativ elegant – Ultimativ intensiv!

Ambitioniert, ehrgeizig und durchsetzungsstark – der Träger von Otto Kern verbindet moderne Eleganz mit unverwechselbarer Maskulinität. Otto Kern Ultimate Black Eau de Parfum verkörpert einmal mehr diesen selbstbewussten Ausdruck als lang anhaltende Variante des Erfolgsduftes Otto Kern Ultimate Black. Der elegante und zugleich maskuline Duft mit orientalischen Nuancen für den noch intensiveren Selbstausdruck ist ab Februar 2023 im Handel erhältlich.

Das Konzept

Die Duftmarke Otto Kern Fragrances ist seit ihrer Einführung 2008 erfolgreich aufgestellt und belegt aktuell den sechsten Platz im deutschen Bridgemarkt. Das Konzept von Otto Kern Ultimate Black baut auf den Erfolgsfaktoren des Klassikers Otto Kern Signature auf, der sich seit Jahren an der Spitze der umsatzstärksten Düfte etabliert hat (laut IRI Handelspanel Februar 2021, Bridgemarkt inkl. Sets, National, Herren). Maskulin, selbstbewusst, elegant, lässig – und das noch lang anhaltender, denn Otto Kern Fragrances hat es sich zum Ziel gesetzt, sich als die Lifestyle-Marke für intensive Düfte zu positionieren, welche die Bedürfnisse des modern-pragmatischen Mannes von heute in ihren olfaktorischen Kreationen widerspiegelt

Der Duft

Otto Kern Ultimate Black ist eine unvorhersehbar spannende Komposition, die mit einem vibrierend frischen und exotischen Duftauftakt aus Zimt und rosa Pfefferbeeren eröffnet. Im Herzen versprühen Salbei, Lavendel und Nargarmotha-Gras eine klassisch markante Note. In der Fondnote klingt der Duft mit einer magischen Symphonie aus warmen, sinnlichen Nuancen und trockenen, markanten Hölzern aus, die den ultimativen Charakter des Mannes unterstreichen. Als intensive Variante von Otto Kern Ultimate Black begleitet das Eau de Parfum seinen Träger mit 18 Prozent Duftölkonzentration. Mit seinen eleganten orientalischen Noten bedient der Duft eine der erfolgreichsten Duftfamilien im gesamten Duftmarkt.

