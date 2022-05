Gewinnspiel: Wir verlosen coole Star Wars Produkthighlights zum Star Wars Day!

May the force be with you! Zum heutigen Star Wars Day verlosen wir coole Star Wars Produkthighlights von Mattel, Asmodee und Funko. Mitmachen, lohnt sich!

Disney feiert den Star Wars Day!

“May the force be with you” dieser Satz ist wohl das bekannteste Zitat aus Star Wars – eines der bedeutendsten Film-Epen unserer Zeit – und begeistert auch heute noch zahlreiche Fans auf der ganzen Welt. Der vierte Mai (eng. May the Fourth) wird wegen des Wortspiels, als inoffizieller Feiertag für das Kulturphänomen angesehen, welches mit dem ersten Film von 1977 begann. 2012 kaufte The Walt Disney Company das bekannte Franchise um das Weltraumspektakel auf. Seitdem wird das Star Wars-Universum mit zahlreichen Romanen, Spielen, Comics, Filmen, Serien und anderen diversen Lizenzprodukten erweitert und stetig ausgebaut. Vor allem durch die Disney+ Original Serien konnten Millionen Zuschauer und zahlreiche neue Fans begeistert werden.

Auf Disney+ lassen sich auch dieses Jahr am Star Wars Day, wieder zahlreiche Star Wars Streaming Highlights anschauen. Von allen 9 Filmen bis zu den Disney+ Original Erfolgsserien „Das Buch von Boba Fett” und „The Mandalorian“. Und nicht direkt am Star Wars Day, aber kurz darauf am 27. Mai startet die langerwartete Disney+ Original Serie “Obi-Wan Kenobi”, in der Ewan McGreogor und Hayden Christensen in ihren ikonischen Rollen als Jedimeister Obi-Wan Kenobi und Sith-Lord Darth Vader zurückkehren. In der Serie beginnt die Geschichte zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „Star Wars: Die Rache der Sith”, als Obi-Wan Kenobi seine bisher größte Niederlage erlitt: den Untergang und das Verderben seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte.

Hier ein Trailer zur kommenden Obi-Wan Kenobi-Serie: