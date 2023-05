Gewinnspiel: Wir verlosen coole Star Wars Produkte zum Star Wars Day!

May the force be with you! Zum heutigen Star Wars Day verlosen wir coole Star Wars Produkthighlights von Mattel und Asmodee. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Star Wars Squeeze & Blink Grogu Funktionsplüsch von Mattel

1 x Dobble Star Wars The Mandalorian von Asmodee

Disney feiert den Star Wars Day!

„May the Force be with you!” – Der Abschiedsgruß der Jedi hat ohne Zweifel Kultstatus erlangt! Zum ersten Mal wurde er in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung” im Jahr 1977 eingeführt, doch für Millionen von Star Wars Fans hat der berühmte Satz noch eine weitere Bedeutung, denn das Wortspiel im Originalzitat gibt den Termin-Vorschlag für den weltweiten Star Wars Day, der von Fans mit unzähligen Aktionen und Veranstaltungen alljährlich am 4. Mai (May the 4th // May the Force…) gefeiert wird.

Was einst als Überraschungserfolg im Kino begann, ist mittlerweile zu einem gigantischen Universum herangewachsen, das weit über die Filme der Skywalker Saga hinausreicht. Die epischen Geschichten der jungen Helden um Luke Skywalker, Han Solo, Yoda, Chewbacca und Co., die sich mutig gegen das Imperium stellen und sich dabei in epische Abenteuer stürzen, sind nicht nur von Freundschaft, Herausforderungen und Weltraum-Schlachten geprägt, sondern gehören als fester Bestandteil zur Popkultur.

Galaktische Produktneuheiten

Namhafte Lizenzpartner, wie LEGO®, Funko, Rubies, Jazwares, Hasbro und weitere, zelebrieren das Franchise und stellen ihre brandneuen Produkthighlights vor. Einen ersten Blick auf aufregende neue Produkte und Ankündigungen aus der Star Wars Welt konnten Fans bereits vom 7. bis 10. April bei dem ultimatives Fan-Erlebnis, der Star Wars Celebration Europe, werfen. Zu den vorgestellten Produkt-Neuheiten gehören Sammel- und Action-Figuren, Games, Kleidung, Home-Produkte und mehr – allesamt inspiriert von den neuesten Star Wars Filmen, TV-Serien, Büchern und Comics. Auch auf shopDisney.de sind neue Produkte erhältlich.



„The Wonder of Star Wars”

Auch nach dem Star Wars Day gehen die Feierlichkeiten weiter: Im 100. Jubiläumsjahr zelebriert Disney im Monat Mai „The Wonder of Star Wars“ und spricht mit der Kampagne Familien und Kids an. „The Wonder of Star Wars“ wird durch ikonischen Content, durch Musik und durch besondere Produkt- und Medien-Kooperationen zum Leben erweckt und lädt Fans auf der ganzen Welt ein, an dieser einmaligen Feier teilzunehmen. Vor allem die jüngsten Fans dürfen gespannt sein: Mit „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ startet die erste Serie, die speziell für die Vorschul-Kids kreiert wurde und ihnen die ersten Schritte in die Star Wars Galaxis ermöglicht. Neben neuen Charakteren wie den Jünglingen Kai Brightstar oder Lys Solay sind auch einige bekannte Helden wie Jedi-Meister Yoda Teil der neuen fantastischen Animationsserie, die am 4. Mai Free-TV-Premiere im Disney Channel und Streaming-Premiere auf Disney+ feiert. Spannende Produktneuheiten zum Vorschul-Serienhighlight sind bereits in Planung!