Gewinnspiel: Wir verlosen Cluedo Escape: Der Club der Magier

Als eine berühmte Magierin verschwindet, wird es brenzlig! Magenta führt ihre spezielle Illusion des Spiegelwandelns auf, als sich das Theater plötzlich mit Rauch füllt und ein Schrei ertönt. Dann ist Magenta verschwunden! Nun müssen die Spieler:innen aus dem Club fliehen und das Geheimnis um ihr Verschwinden lösen! Es gilt herauszufinden, wer sie sabotiert hat, wo sie gefangen gehalten wird und womit der Trick vereitelt wurde. Dieses Spiel präsentiert die klassischen Cluedo Charaktere in einem spannenden Escape-Room-Erlebnis, bei dem die Spieler:innen ohne große Vorbereitungen sofort loslegen können. Spieler:innen ziehen mit ihren Figuren von Raum zu Raum, während sie Karten ziehen, Rätsel lösen, neue Räume enthüllen und Beweise sicherstellen. Nachdem die Spieler:innen aus dem Club geflohen sind, überprüfen sie alle Beweise, um die richtige Anklage zu erheben und zu gewinnen. Hier können Freunde und Familie ein einmaliges Spielerlebnis genießen. Das Spiel ist auch ein prima Geschenk für Fans des originalen Cluedo Detektivspiels.

Cluedo-Fans aufgepasst – wir verlosen in Kooperation mit Hasbro das Krimi- & Rätselspiel Cluedo Escape: Der Club der Magier. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.4.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

