Gewinnspiel: Wir verlosen Back to Black auf DVD und Blu-ray

Worum geht’s?

in dem atmosphärisch dichten Survival-Drama Das Erwachen der Jägerin wird die junge Mutter Helena (gespielt von STAR WARS-Ikone Daisy Ridley) von ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt. Als ihr Vater (gespielt von Ben Mendelsohn bekannt aus STAR WARS: ROGUE ONE), ein verurteilter Mörder, aus dem Gefängnis flieht, muss Helena ihre neue Familie beschützen und wird so selbst zur Jägerin …

Helena (Daisy Ridley) führt mit ihrem Ehemann Stephen (Garrett Hedlund) und ihrer kleinen Tochter ein beschauliches Leben in einer Vorstadt in Michigan. Hinter der gutbürgerlichen Fassade verbirgt sie jedoch ein dunkles Geheimnis: Ihr Vater (Ben Mendelsohn) ist der berüchtigte „Moorkönig“, ein verurteilter Mörder, der Helena und ihre Mutter über Jahre in der Wildnis gefangen hielt. Ihr ganzes Leben lang hat sie versucht, diese schreckliche Wahrheit hinter sich zu lassen. Doch als ihr Vater nach 18 Jahren aus dem Gefängnis ausbricht, wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Helena spürt, dass er sie sucht und ihrer Familie unmittelbare Gefahr droht. Um ihre Liebsten zu schützen, muss sie sich an die Lektionen ihres Vaters erinnern, die der ihr einst in der Wildnis beigebracht hat – und den Jäger so selbst zum Gejagten machen …

Das Erwachen der Jägerin ist die bewegende Geschichte einer Frau, die alles riskiert, um den Mann zu stellen, der ihre Vergangenheit bestimmt und ihre Zukunft bedroht: ihren Vater. Die aufwendige Adaption des Thriller-Bestsellers „Die Moortochter“ von Karen Dionne ist packendes Spannungskino, hochkarätig besetzt mit Daisy Ridley (Star Wars – Das Erwachen der Macht) und Ben Mendelsohn (THE DARK KNIGHT RISES, STAR WARS: ROGUE ONE, CAPTAIN MARVEL). OHNE-LIMIT-Regisseur Neil Burger inszeniert das dramatische Vater-Tochter-Duell als atmosphärische Survival-Action, angesiedelt in den weitläufigen Mooren des Nordostens der USA.