Gewinnspiel: Wir verlosen Soundcore Spirit X2 Kopfhörer

Für die Extraportion Boom positioniert BassTurbo eine zusätzliche Akustik-Kammer hinter dem Audiotreiber, während die exklusive BassUp Technologie das Klangprofil in Echtzeit analysiert und niedrige Frequenzen automatisch erhöht – für noch mehr Intensität! Die IP68 Wasserschutzklasse stellt sicher, dass weder Wasser noch Regen in die Kopfhörer gelangen. Die hydrophobe Nano-Umhüllung sorgt dafür, dass das Innere der Kopfhörer absolut geschützt ist. Der Premium Akku zusammen mit der exklusiven Energiemanagement-Technologie bescheren euch neun Stunden Musik ohne Unterbrechung – nach nur einmal Aufladen oder sogar ganze 36 Stunden mit der Ladehülle.

Die neue Generation des Soundcore Spirit ist da! Zumindest beinahe, denn am 3.6. erscheint der Wireless Kopfhörer am Markt. Dank der IP68 Oberflächenbeschichtung bleiben die Soundcore Spirit X2 wasserdicht, schweißfest und zugleich staubfest. Die eigene Playlist bekommt mit dem verbesserten akustischen Audio-Design außerdem einen starken Boost mit einer Extraportion Bass – für noch mehr Motivation! Dazu kommt müheloses freihändiges Telefonieren mit fortschrittlicher Geräuschisolierung.

Anlässlich des voraussichtlichen Verkaufsstarts der Soundcore Spirit X2 Wireless Kopfhörer Anfang Juni verlosen wir in Kooperation mit Soundcore ein Exemplar. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 9.6.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

