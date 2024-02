Get ready: Contra: Operation Galuga Release-Termin enthüllt

Die Geschichte und die Handlung des Spiels wurden in Zusammenarbeit mit Dai Sato und Naruki Nagakawa von Storyriders Inc. entwickelt, und die Hauptillustration des Spiels stammt von dem bekannten Comiczeichner David Nakayama. Weitere Kooperationspartner:innen, einschließlich der Synchronsprecher:innen des Spiels, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Konami hat endlich den Contra: Operation Galuga Release-Termin bekannt gegeben. Demnach erscheint die mit Spannung erwartete Neuauflage der Run&Gun-Videospielserie am 12. März auf digitalen Plattformen für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC via Steam.

Demo & Vorbestellungen

Um die Spieler:innen auf die Action vorzubereiten, steht eine Demo ab sofort in den digitalen Shops zum Download bereit. Die Demo bietet Inhalte aus der ersten und der dritten Stage des Spiels und kann alleine und im Koop mit insgesamt vier Spielern erlebt werden. Wenn die Demo abgeschlossen ist, schaltet sie Bonusinhalte in der Vollversion des Spiels frei.

Digitale Vorbestellungen für Nintendo Switch™, Xbox Series X|S und Xbox One sind ab heute möglich, ebenso wie die Möglichkeit, den Titel auf PlayStation®5, PlayStation®4 und Steam auf die Wunschliste zu setzen. Die physische Version kommt am 26. April in EMEA auf den Markt. Limited Run Games kündigt physische Vorbestellungen für andere Regionen für den 1. März an.

Weitere Informationen über Contra: Operation Galuga gibt es auf der offiziellen Webseite.