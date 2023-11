Geschwindigkeit und Performance: Carrera RC trifft auf Sonic und Shadow

Fans der Sonic the Hedgehog-Videospiele und -Filme mit Sonic und Shadow kommen bei Carrera RC voll auf ihre Kosten.

Carrera RC x Sonic x Shadow

Im getunten Design starten Sonic und Shadow mit ihren Rennautos als Performance-Version in ihre spannenden Abenteuer, um die Welt zu retten und dabei richtig Gas zu geben. Dank der Lizenz sehen die beiden fast genauso wie ihre digitalen Vorbilder aus. Der blaue Kult-Igel Sonic startet bei Carrera RC in spannende Rennen und zeigt, dass er nicht nur auf seinen eigenen Füßen weiß, was Geschwindigkeit heißt. In seinem Carrera RC Team Sonic Racing-Rennboliden (Performance Version) in blau und weiß, mit Tuning-Teilen für einen noch cooleren Look, nimmt er es mit jedem Gegner auf und zeigt ihnen, wer der schnellste Igel der Welt ist. Mit den beiliegenden Stickern gestalten Fahrer:innen ihren Flitzer ganz nach den eigenen Wünschen. Sonics schicker Schlitten ist mit LED-Scheinwerfern ausgestattet, so dass er in jedem Rennen überzeugen kann.

Für Team Dark startet der schwarze Igel Shadow in jede Menge Rennaction. Das heiße Design in Schwarz und Rot des Carrera RC Team Sonic Racing – Shadow (Performance Version) ist dem bekannten Igel nachempfunden und bringt die Augen der Fans zum Leuchten. Die Tuning-Teile sorgen für einen rasanten Look von Shadows Flitzer und geben den Extrapush beim Windschattenfahren. Die beiliegenden Sticker machen jedes Modell zum Unikat. Geht es ans Rennen ist Shadow in seinem Boliden mit einer Spitzengeschwindigkeit von 9 km/h bestens vorbereitet. Dank der 2,4 GHz-Funktechnologie startet er auch in Rennen mit bis zu 15 anderen Gegnern. Fahrer:innen ab 6 Jahren erleben zusammen mit Sonic und Shadow coole Rennen von bis zu 20 Minuten, dank inkludiertem LiFePo4 Akku und Batterien. Das Ganze ist auch ready-to-run – einfach auspacken, und schon geht das Rennen los!