Geschenkeguide: Duftende Geschenkideen von Mäurer & Wirtz

Die Feiertage stehen vor der Tür – eine Zeit voller Magie und unvergesslicher Momente. In Vorbereitung auf die festliche Saison präsentieren wir florale, aromatische und elektrisierende Düfte, die das Weihnachtsfest und die Silvesterfeierlichkeiten mit einzigartigem Charme bereichern werden.

Die Duftserie von CARE bietet intensive Duftkompositionen und vereint gleichzeitig Circular und Clean Beauty unter dem Weihnachtsbaum. CARE Second Skin versprüht mit cremig-pudrigen Noten ein Gefühl von purem Wohlbefinden. Die frische und floral Duftvariante Clean Silk umhüllt mit einem Hauch von Reinheit und Frische, während CARE Energy Boost mit belebender Kurkuma und spritziger Grapefruit für einen vitalisierenden Energiekick während der Feiertage sorgt.

Eau de Parfum, 50 ml, UVP 17,95 €

Betty Barclay Happiness

Für eine Zeit voller Freude und Glück präsentiert Betty Barclay Happiness eine fruchtig-florale Duftkomposition, die die Selbstsicherheit und natürliche Ausstrahlung ihrer Trägerinnen unterstreicht. Der ideale Begleiter für familiäre Treffen und Silvesterfeiern.



Eau de Toilette Natural Spray, 20 ml, UVP 18,50 €

s.Oliver Here and Now

Die neuen Düfte von s.Oliver erinnern daran, das Wesentliche in der besinnlichen Zeit zu genießen: das Leben mit allen Sinnen zu erleben und kleine Freuden sowie intensive Momente bewusst wahrzunehmen. Ein 100%ig veganes Duft-Duo aus einer ausgewählten Kombination aromatischer Inhaltsstoffe.

Eau de Toilette, 30 ml, UVP 19,50 €

TABAC Wild Beat

Ein aromatisch-ambrierter Duft mit langanhaltender Frische, der zum Ende des Jahres noch zum Tanzen und Feiern einlädt. TABAC Wild Beat verspricht unvergessliche Nächte!



Eau de Toilette, 75 ml, UVP 18,95 €

4711 Remix Electric Night

Der floriental-fruchtige Duft lädt zu einzigartigen Weihnachts- und Silvesterparties ein. Mit dem einzigartigen Lipstick-Akkord ist 4711 Remix Electric Night das perfekte Finish für jeden Partylook und hinterlässt einen bleibenden Eindruck!

Eau de Parfum Natural Spray, 100 ml, UVP 19,95 €