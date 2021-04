Genshin Impact PS5-Release noch im Frühjahr 2021

Genshin Impact erschien erstmals am 28. September 2020. Seitdem schlüpfen SpielerInnen in die Rolle des mysteriösen “Reisenden”, die sich auf die Suche nach Antworten begeben, um seinen verlorenen Verwandten zu finden. Dabei erkundet ihr die malerischen Landschaften von Teyvat, einer Welt, in der sieben Götter über die Elemente herrschen.

SpielerInnen der PlayStation 4-Version können ihr Abenteuer auf der nächsten Generation fortsetzen.