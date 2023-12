Genshin Impact Benefizkonzert: Exklusivinterview mit Vijay Upadhyaya

Ende November veranstaltete HoYoverse in Zusammenarbeit mit der Philharmonie der Universität Wien und dem Dirigenten Vijay Upadhyaya im Großen Saal des Musikvereins Wien das Benefizkonzert “Music from Teyvat” im Rahmen von Impact4Music ( wir berichteten ). Vor einem ausgebuchten Saal erlebten 1.500 Gäste eine einzigartige musikalische und kulturelle Erfahrung mit über 30 Stücken aus dem Genshin Impact Soundtrack.

Ich habe viele musikalische Favoriten: “Rage Beneath the Mountains”, “Wrath of Monoceros Caeli”, “Village Surrounded by Green” und viele mehr…

Ich finde, dass diese Musik sehr viel Potential besitzt, sie konzertant aufzuführen. Andere Filmmusikkomponisten wie John Williams (Star Wars) oder Hans Zimmer (Lion King) haben es auch so vorgemacht und es wäre genauso gut, wenn HoYoverse diese Musik so verbreiten würde. Die Qualität der Musik ist sehr gut dafür.

Über Vijay Upadhyaya:

Vijay Upadhyaya, in Lucknow, Indien geboren, erlernte das Klavierspiel von seiner Mutter und studierte indisches Schlagzeug (Tabla) sowie Tanz (Kathak). Nach seinem Studium in englischer Literatur, Wirtschaft und Geschichte an der Lucknow University zog er nach Österreich.

In Graz absolvierte er ein Musikstudium und leitete einen Chor und eine Blaskapelle in der Oststeiermark. Nach dem Studium in Wien übernahm er die Leitung der Philharmonie der Universität Wien.

Ab 2013 konzentrierte er sich aufs Komponieren. Seine Symphonien, wie “Prayer Flags” (2014) und “Chang’An Men – Tor des dauernden Friedens” (2017), spiegeln indische und chinesische Einflüsse wider.

Er gründete 2010 das India National Youth Orchestra und ist seit 2009 Dirigent für das China National Symphony Orchestra. Er war Gastprofessor an den Konservatorien in Paris, Edmonton, Tiflis, Almaty, Chengdu und Beijing, Istanbul, und in Damaskus und hat Projekte in Armenien, Aserbaidschan, Indonesien, Singapur und Osttimor geleitet. Seine kulturellen Verdienste wurden mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Wer mehr über Vijay Upadhyaya erfahren möchte kann seine Homepage durchstöbern: https://www.vijay.at/de