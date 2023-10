Genshin Impact-Benefizkonzert am 23.11.2023 in Wien

HoYoverse hat vor kurzem angekündigt, dass das nächste Genshin Impact Benefizkonzert am 23. November um 19:30 Uhr im Großen Saal des Musikvereins Wien stattfinden wird. Aufgeführt von dem Philharmonischen Orchester der Universität Wien und dirigiert von Vijay Upadhyaya wird das Konzert in 110 Minuten mehr als 30 Stücke aus den ersten vier der sieben Regionen in Genshin Impact – Mondstadt, Liyue, Inazuma und Sumeru – darbieten.

Was erwartet euch?

Genshin Impact, das im September 2020 veröffentlicht wurde, ist ein preisgekröntes Abenteuer-Rollenspiel mit offener Welt und einer internationalen Fangemeinde. Die Originalmusik von Genshin Impact wurde vom hauseigenen Ensemble HOYO-MiX komponiert. Die Handlung des Spiels ist in der großen und zauberhaften Welt von Teyvat angelegt, die sich aus sieben Reichen zusammensetzt. Jedes dieser Länder besitzt ein eigenes musikalisches Thema mit mehreren Soundtracks, welche die Geschichte, Kultur, Landschaft und Abenteuer dieser Regionen zum Leben erwecken. Basierend auf Orchestermusik verbindet Genshin Impact verschiedenste musikalische Elemente aus aller Welt, um die farbenfrohe Vielfalt der Regionen und Personen Teyvats zu untermalen.

In Zusammenarbeit mit den Talenten des Philharmonischen Orchesters der Universität Wien möchte das Benefizkonzert junge Menschen am Erlebnis einer einzigartigen musikalischen Darbietung teilhaben lassen, die musikalische Elemente aus verschiedenen Regionen der Welt einbezieht. Neben seinem westlichen Repertoire hat sich das Philharmonische Orchester der Universität Wien auch auf die Synthese westlicher Orchesterstile mit traditionellen Musikinstrumenten aus Asien und Afrika spezialisiert. Ihr Direktor, der in Indien geborene österreichische Komponist und Dirigent Vijay Upadhyaya, wird dieses Konzert mit seiner Expertise in transkultureller Musik dirigieren.

Dieses Konzert ist Teil des Projekts „Impact4Music: Musik für alle“ von HoYoverse, welches zum Ziel hat, Kenntnisse und Freude an der Musik zu vermitteln. In diesem Jahr wurde das erste Projekt „Musik aus Teyvat: Das Orchester-Förderprogramm von Genshin Impact“ in Europa initiiert, in dem kostenlose Musiknoten, Gelegenheiten für Vorführungen und finanzielle Förderungen für Freizeit- sowie Universitätsorchester zur Verfügung gestellt wurden. Zwischen Juli und September 2023 wurden bereits drei Benefizkonzerte veranstaltet. Es spielten das Jugendkammerorchester Berlin auf dem Sommerfest 2023 von Genshin Impact, das Essener Studentenorchester auf der gamescom und das Orchester der Universität St. Gallen bei einer Aufführung auf dem Universitätscampus.