Gemütliches Puzzle-Spiel Woodo (Nintendo Switch) kommt im Sommer

Woodo, ein neues gemütliches Diorama-Puzzlespiel, bekam während des Nintendo Indie World Showcase einen neuen Trailer.

Mehr zu Woodo

Dieser enthüllt, dass es diesen Sommer auf Switch und Switch 2 kommt. Während Woodo zuvor bereits angekündigt wurde, ist dieser neueste Trailer eine gute Nachricht für diejenigen auf Switch und seiner Nachfolgekonsole, die sich nach einem weiteren gemütlichen Puzzle-Spiel sehnen. Obwohl es erst Anfang März ist, hat Nintendo bereits mehrere Präsentationen im Jahr 2026 veranstaltet. Mehrere Nintendo Directs wurden gehostet, darunter eines für Tomodachi Life: Living the Dream und ein weiteres für Der Super Mario Galaxy Film. Darüber hinaus wurde am 5. Februar in einem Partner Showcase Titel von Drittanbietern vorgestellt, die zu Switch und Switch 2 kommen. Während viele Nintendo-Fans immer noch auf die nächste vollwertige First-Party-Nintendo Direct warten, haben sie kürzlich einen Blick auf einige kommende Indie-Spiele dank eines neuen Indie World Showcase erhalten.

In diesem Puzzlespiel haben die Spieler die Aufgabe, Holzgegenstände in Szenen zu platzieren, um sie zu vervollständigen. Die Dioramen in Woodo sind in einem 3D-Raum angesetzt, was bedeutet, dass die Kamera neu positioniert werden kann, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wo jedes Objekt hingehen sollte. Einmal platziert, enthält jedes Stück eine Animation, die dazu beiträgt, die Szenen dynamisch zu halten. Darüber hinaus enthält das Spiel eine Erzählung, die Ihnen beim Spielen „Gesellschaft leistet“. Es ist erwähnenswert, dass die Switch 2-Version des Spiels mit der Joy-Con 2-Maussteuerung der Konsole kompatibel sein wird, was möglicherweise das Platzieren von Gegenständen besser macht. Neben Nintendo-Konsolen wird Woodo auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 und PC über Steam verfügbar sein, und auf PC könnt ihr das Spiel dank einer Steam-Demo bereits testen.