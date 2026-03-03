Hier ansehen: Nintendo stellt heute 15-minütiges Indie World Showcase vor
Nintendo hat ein neues Indie World Showcase angekündigt, das schon heute um 15 Uhr stattfindet.
Mehr zur Nintendo Indie World März 2026
Die Präsentation findet am Dienstag, den 3. März um 15 Uhr unserer Zeit statt. Diese Show wird laut Nintendo 15 Minuten dauern und sich auf Spiele konzentrieren, die sowohl für Nintendo Switch 2 als auch für die ursprüngliche Switch erscheinen. Die letzte Indie World Showcase-Präsentation fand am 7. August statt und zeigte insgesamt 18 Spiele. Diese letzte Show eröffnete mit einem Trailer zu Mina the Hollower, dem nächsten Spiel des Shovel Knight-Entwicklers Yacht Club Games, und kündigte an, dass an diesem Tag eine Switch-Portierung von UFO 50 verfügbar war.
Andere Spiele, die während der letzten Indie World-Showcase gezeigt wurden, waren Ball x Pit, Is This Seat Taken, Tiny Bookshop und Little Kitty, Big City. Letzten Monat strahlte Nintendo ein Nintendo Direct Partner Showcase aus, das sich auch auf Titel von Drittanbietern konzentrierte. Zu den Spielen, die während dieser Präsentation gezeigt wurden, gehörten Paranormasight: The Mermaid’s Curse, Captain Tsubasa 2, eFootball Kick-Off, Super Bomberman Collection und Fallout 4 Anniversary Edition. Wenn ihr die neueste Ausgabe selber ansehen wollt, hier ist sie für euch: