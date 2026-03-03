Hier ansehen: Nintendo stellt heute 15-minütiges Indie World Showcase vor

Nintendo hat ein neues Indie World Showcase angekündigt, das schon heute um 15 Uhr stattfindet.

Mehr zur Nintendo Indie World März 2026

Die Präsentation findet am Dienstag, den 3. März um 15 Uhr unserer Zeit statt. Diese Show wird laut Nintendo 15 Minuten dauern und sich auf Spiele konzentrieren, die sowohl für Nintendo Switch 2 als auch für die ursprüngliche Switch erscheinen. Die letzte Indie World Showcase-Präsentation fand am 7. August statt und zeigte insgesamt 18 Spiele. Diese letzte Show eröffnete mit einem Trailer zu Mina the Hollower, dem nächsten Spiel des Shovel Knight-Entwicklers Yacht Club Games, und kündigte an, dass an diesem Tag eine Switch-Portierung von UFO 50 verfügbar war.