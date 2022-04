Gearbox und 2K bringen noch 2022 ein neues Tales from the Borderlands heraus

Ein neues Tales from the Borderlands -Spiel befindet sich in der Entwicklung und wird 2022 eingeführt, dies haben Gearbox und 2K angekündigt.

New adventure, new characters, new tales. An all NEW Tales from the Borderlands is coming in 2022 from Gearbox and 2K. #GearboxAtPAX #Borderlands pic.twitter.com/mhBicROKqX

Gearbox, das die Hauptserie Borderlands entwickelt hat, übernimmt interne Entwicklungsaufgaben für die Fortsetzung von Telltales’ Tales from the Borderlands aus dem Jahre 2014. Es ist unklar, ob einer der Charaktere oder Story-Details aus dem Originalspiel es in diese neue Episode schaffen wird, aber Gearbox und 2K haben bestätigt, dass es ein “neues Abenteuer” mit “neuen Charakteren und neuen Geschichten” sein wird. Es gibt noch keinen Trailer für das Follow-up, aber das Studio und der Herausgeber haben uns zumindest ein nettes Teaser-Bild hinterlassen.

Randy Pitchford, CEO von Gearbox, kündigte am Donnerstag das neue Tales from the Borderlands während eines Panels auf der PAX East an, kurz darauf folgte ein Tweet von 2K. Wir sollten diesen Sommer auf eine größere Ankündigung warten, hoffentlich mit einem Trailer garniert. Er enthüllte auch, dass die Entwickler von Gearbox “seit vielen Jahren” heimlich an diesem Sequel arbeiten. Die ursprüngliche Tales from the Borderlands-Serie wurde vom Walking Dead-Studio Telltale Games entwickelt und ähnelt sehr dem anderen Werk des Studios – nicht nur in seinem Kunststil, sondern auch in seiner storybasierten Natur und seinem episodischen Format. Es wird interessant sein zu sehen, welche Elemente des Originals in das neue Spiel übertragen werden, jetzt, da es in den Händen von Gearbox und nicht Telltale ist.