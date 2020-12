Gates of Oblivion Reveal-Event angekündigt

Mit den Gates of Oblivion kommt die Zerstörung nach Tamriel! Für Beginn des nächsten Jahres wurde von Bethesda ein The Elder Scrolls Online Reveal-Event angekündigt. Wann dieses stattfinden wird, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Das nächste große Abenteuer

Für Fans des MMORPG wartet 2021 die nächste Herausforderung. Die Details für “Die Tore von Oblivion” werden von Bethesda aber erst im Rahmen eines global stattfindenden Reveal-Events verkündet. Dieses wird am 21. Januar 2021 für unsere Gefilde um 10 GMT (Greenwich Mean Time) stattfinden. Für uns Mitteleuropäer bedeutet es, dass wir uns an dem Tag für 11 Uhr Abends den Wecker stellen sollten.

Um die Zeit bis zur Verkündung zu verkürzen, könnt ihr euch den unten verlinkten Teaser-Trailer von Bethesda anschauen. Dieser macht auf alle Fälle schon einmal große Lust auf das Spiel. Wir sind schon gespannt, welche Infos wir dann von Bethesda bekommen werden. Eines ist aber klar: auch wenn ihr das Event verpassen solltet, bei uns bekommt ihr dennoch alle relevanten Infos zusammengefasst präsentiert. So entgeht euch bestimmt kein Detail.