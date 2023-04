Gaming-History: 15 Jahre Landwirtschafts-Simulator

Was einst als Nischentitel für Landwirtschafts-Fans begann, wurde zu einem millionenfach verkauften und familienfreundlichen Franchise für alle Gamer und Gamerinnen: Landwirtschafts-Simulator, die international gefeierte Simulationsreihe, feiert ihren 15. Geburtstag, wie Publisher und Entwickler GIANTS Software begeistert mitteilt. Auch astragon Entertainment ist seit 15 Jahren stolzer Partner und begleitet Landwirtschafts-Simulator und GIANTS Software.

Am 14. April 2008 wurde der allererste Landwirtschafts-Simulator auf dem PC veröffentlicht – der Startschuss für ein neues Franchise, das sich kontinuierlich zu einer großen Spielemarke entwickelt hat. Auf diesem Weg wurden viele Meilensteine erreicht, wie der Anniversary Trailer zeigt: Vom kooperativen Multiplayer mit Landwirtschafts-Simulator 2011 und der Einführung der portablen Spiele mit Landwirtschafts-Simulator 2012, gefolgt von Konsolenversionen im Jahr 2013, über die Schaffung einer offiziellen eSports-Liga mit Landwirtschafts-Simulator 19, bis hin zum plattformübergreifenden Multiplayer mit Landwirtschafts-Simulator 22.

„Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben“, kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Vor allem denen, die von Anfang an dabei waren, und all den talentierten, engagierten Fans, die eine fast unüberschaubare Menge an benutzergenerierten Inhalten erstellt haben. Gemeinsam mit allen Fans und unseren Partnern machen wir den Landwirtschafts-Simulator in Zukunft noch besser.“