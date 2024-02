Gaming Everywhere: Microsoft plant wohl Exklusivtitel wie Starfield auf PS5

Microsoft plant Berichten zufolge, aktuelle Exklusivtitel wie etwa Starfield auch auf andere Konsolen zu bringen. Money, money, money!

Microsoft goes PS5?

Starfield auf der PlayStation 5 soll der Startschuss einer neuen Initiative sein, um mehr Xbox-exklusive Spiele auf andere Konsolenplattformen zu bringen. XboxEra behauptet, dass das Bethesda-RPG für die Veröffentlichung auf der Sony-Konsole geplant ist, neben den zuvor angeblichen Hi-Fi Rush– und Sea of Thieves-Ports. Laut den Quellen der Veröffentlichung plant Microsoft, Starfield für PlayStation 5 nach der geplanten Shattered Space-Erweiterung des Spiels zu veröffentlichen, die später in diesem Jahr auf Xbox und PC erscheinen soll. Es wird behauptet, dass Microsoft zusätzliche Investitionen in PlayStation 5-Entwicklungskits getätigt hat, um die Entwicklungsbemühungen zu unterstützen. Bethesdas bevorstehendes Indiana Jones-Spiel könnte danach ein weiterer First-Party-Xbox-Titel sein, der auf PlayStation 5 veröffentlicht werden soll. Und was ist mit Forza?

“Ein neuer Multi-Plattform-Ansatz für bestimmte Xbox-Spiele entsteht innerhalb von Microsoft, wie uns gesagt wird, wobei das Unternehmen abwägt, welche Titel exklusiv bleiben werden und andere, die in Zukunft auf Switch oder PS5 erscheinen werden”, so heißt es. Aber wieso? Xbox veröffentlicht jetzt schon sofort alle seine First-Party-Spiele auf dem PC, und da die PlayStation 5 Berichten zufolge die Verkäufe der Xbox Serie-Konsolen deutlich übertroffen hat (von der Switch ganz zu schweigen), ist es möglich, dass das Unternehmen beschlossen hat, dass die potenziellen Softwareverkäufe nicht mehr ignoriert werden können. “Schließlich scheinen die aktuellen Berichte auf eine Art verzögerte Veröffentlichung für PlayStation hinzuweisen. Was wieder der Strategie von PlayStation für den PC ähnelt. Unter dieser Strategie hätten Xbox-Konsolen (und Game Pass) also immer noch Priorität.“