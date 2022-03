Gamewarez veröffentlicht neue Gaming-Kissen

Um dem Gaming-Setup noch mehr Style zu verleihen, hat Gamewarez nun neue, gemütliche Kissen ins Sortiment aufgenommen. Die Spruchkissen sind in den Größen 50 x 30 cm oder 50 x 50 cm erhältlich und sorgen für kuschlige Stunden mit einschlägigen Gaming-Statements.

Für noch mehr Gemütlichkeit beim Zocken

Die neuen Kissen lassen das Gamer:innen-Herz garantiert höherschlagen. Ob für den Beanbag, das Sofa oder das Bett – die Kissen finden dank unterschiedlicher Größen an jedem Ort den perfekten Platz. Im bekannten Gamewarez-Design fügen sie sich in den Farben rot, blau, grau oder schwarz ideal in die Beanbag-Kollektion ein. Die 50 x 50 cm großen Kissen matchen zum Beispiel besonders gut mit der erfolgreichen X-Ray-Serie. Varianten wie „Headshot! Voll ins Knie“, „Born to game“ oder „Relaxed gaming“ verleihen jedem Setup das Extra an mitreißender Gaming-Atmosphäre.

Produziert wird der hochwertige, feste und knitterfreie Bezug aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung nach den Öko-Tex Richtlinien. Die Kissen sind mit 100% Polyester gefüllt und somit besonders kuschlig.

Verfügbarkeit

Ab sofort sind die neuen Gaming-Kissen für 16,90 € UVP im Handel erhältlich.