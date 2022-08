gamescom 2022: Unknown Worlds (Subnautica) wird ein neues Spiel ankündigen

Unknown Worlds wird auf der gamescom 2022 ein neues, rundenbasiertes Science-Fiction-Spiel enthüllen. Lest mehr!

Mehr über Unknown Worlds neuen Titel

Laut Krafton, Inc. wird der Mitbegründer und Game Director von Unknown Worlds, Charlie Cleveland, offiziell ein neues Spiel in einer Science-Fiction-Welt enthüllen, die ein fantasievolles rundenbasiertes Gameplay bietet. Dieses Game soll Teil einer neuen IP sein, also eine völlig neue Serie starten – das macht das Ganze spannend! Wir werden mehr über dieses Strategiespiel am 23. August erfahren, nämlich während des von Geoff Keighley veranstalteten Gamescom: Opening Night Live-Streaming-Showcase. Glen Schofield, CEO von Striking Distance Studios, wird auch die Bühne bei Opening Night Live betreten, um einen neuen Blick auf The Callisto Protocol zu werfen, das kommende Survival-Horror-Spiel der nächsten Generation, das am 2. Dezember 2022 kommen soll.

Gibt es auch Infos zu einem neuen Subnautica? Nun, zuletzt munkelte man, dass das Team nach einem leitenden Erzähldesigner suchte, der sich auf “das nächste Spiel im Subnautica-Universum” konzentriert. Einige der denkwürdigsten Momente sind auch die erschreckendsten im Spiel, und obwohl es gut ist, eine breite Anziehungskraft zu haben, zeichnet die verrückte Ozeanforschung diese Serie aus. Natürlich kann das Game nicht die ganze Zeit ein Thriller sein – ruhigere und entspanntere Phasen muss es auch geben. Wie dem auch sei, Unknown Worlds wird also einige Enthüllungen auf der diesjährigen gamescom 2022 parat haben. Bleiben wir gespannt, was dann tatsächlich angekündigt wird!