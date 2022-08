gamescom 2022: Square Enix zeigt zehn Minuten Gameplay von Forspoken

Square Enix hat einen neuen Forspoken-Gameplay-Trailer veröffentlicht, der 10 Minuten Action zeigt. Seht ihn hier!

Der neueste Trailer, der unten zu sehen ist, bietet einen tieferen Einblick in die magischen Kampf- und Parkour-Systeme des Action-RPG. Er zeigt auch einige der korrupten Feinde, denen die Protagonistin Frey begegnet, nachdem sie von New York in die offene Fantasy-Welt des Spiels von Athia transportiert wurde. “Der Gameplay-Trailer folgt Frey auf einer Suche nach dem athischen Archivar Johedy, während sie sich in die Wildnis zweier korrupter Gebiete, Praenost und Avoalet, wagt”, so Square Enix. Die beiden im Trailer vorgestellten Welten geben den Spieler:innen einen Einblick in die verschiedenen Feinde, denen sie begegnen werden, und zeigen die Vielseitigkeit von Freys magischen Kampffähigkeiten. Hier ist das Video für euch: