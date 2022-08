gamescom 2022: Quantic Dreams hat neues Abenteuer Under the Waves angekündigt

Under the Waves von Quantic Dreams (bekannt für Detroit: Become Human) ist ein narratives Abenteuerspiel über die verschlingende Kraft der Trauer.

Mehr über Under the Waves

Auf der offiziellen Website des Spiels gibt es mehr zum Titel. Wir steuern den professionellen Taucher Stan in den Tiefen der Nordsee in den techno-futuristischen 1970er Jahren. Er kämpft darum, einen lebensverändernden Verlust zu überwinden und eine neue Zukunft anzunehmen. Die Isolation der Tiefsee ist eine passende Manifestation seines Geisteszustands, und als Stan weiter in seine selbst auferlegte Einsamkeit zurückgeht, beginnt er, seltsame Ereignisse weit unter den Wellen zu erleben. Stan steckt zwischen Leben und Tod fest und muss die wichtigste Wahl seiner Existenz treffen. Was ein wenig nach Beyond: Two Souls klingt, könnte uns schon bald ins Haus stehen! Hier ein Trailer für euch: