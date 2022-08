gamescom 2022: Lies of P steckt euch in die „Haut“ von Pinocchio

Ein erwachsener Pinocchio-Titel? Mit Lies of P wurde genau das auf der gamescom 2022 angekündigt. Ein Video gibt’s gleich hier!

Mehr zu Lies of P

Lies of P, das kommende Action-Rollenspiel, das die Geschichte von Pinocchio mit der Stimmung und dem Gameplay von Bloodborne kombiniert, kommt 2023 auf PlayStation 5, Windows PC und Xbox Serie. Dies bestätigte der Herausgeber Neowiz am Dienstag in einem neuen Gameplay-Trailer, der auf der gamescom 2022 enthüllt wurde. Das Spiel wird auch auf dem Xbox Game Pass starten, bestätigte Microsoft. In diesem Titel seid ihr Pinocchio, eine Mecha-Puppe auf der Jagd nach Gepetto und auf der Suche nach seiner eigenen Menschlichkeit. Das Thema ist soweit bekannt, doch das Spiel wird da seine ganz eigenen Ideen vorstellen. Hier der Trailer zum Game: