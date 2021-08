gamescom 2021: Tales of Luminaria für iOS und Android angekündigt

Tales of Luminaria wird für iOS und Android kommen. Einen ersten Trailer findet ihr gleich hier bei uns!

Bandai Namco hat Tales of Luminaria, den neuesten Eintrag in seiner Tales of-RPG-Serie, für iOS und Android angekündigt. Viel ist noch nicht bekannt, es hat vermutlich nur in geringer Ausprägung etwas mit dem aktuellen Tales of Arise (sogar schon mit Demoversion) zu tun. Fest steht aber, dass der Titel von den üblichen Verdächtigen entwickelt wird und das Game sich nahtlos in das Universum der restlichen Titel einfügen wird. Hier geht’s zur offiziellen Website, einen ersten Trailer in englischer Sprache gibt es bereits, und hier ist er für euch: