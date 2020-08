gamescom 2020: Unknown 9: Awakening überrascht mit beeindruckendem Trailer

Bei der gamescom-Eröffnung konnte Unknown 9 auftrumpfen, das mit einem Cinematic-Trailer vom Entwicklungsstudio Reflector überzeugte.

Multimedia Franchise

Hinter Unknown 9 verbirgt sich nicht nur ein Spiel, sondern eine geballte Multimedia Marke. Zu besagtem Spiel existieren bereits Bücher, Podcasts, ja sogar eine Comic-Reihe. Wer also gleich mal loslegen will, kann auf Spotify in den Podcast bzw. das Hörspiel reinhören. Das Game spielt in Kalkutta in Indien und ihr übernehmt die Rolle eines jungen Mädchen namens Haroona. Sie wird von Visionen geplagt und besitzt eine mysteriöse Kraft, die sie allerdings weder versteht, noch voll beherrscht. In Unknown 9 wird Haroonas Fähigkeit „The Fold“ genannt und lässt Menschen in eine andere Dimension reisen.