Games 2022 – Titel, die hoffentlich noch heuer erscheinen

Das alte Jahr ist mit der Nacht auf heute zu Ende gegangen. Grund genug einen Blick in die Zukunft zu werfen und sich den Games 2022 zu widmen. Im folgenden Beitrag geben wir euch einen Einblick, welche Spiele euch in den nächsten Monaten erwarten und auf welche Titel ihr euch besonders freuen dürft. Womöglich befindet sich in unserer Auflistung auch noch ein Geheimtipp, den ihr bis dato noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

In Part I unseres Vorausblicks haben wir den Fokus auf Games geworfen, deren (geplantes) Veröffentlichungsdatum bereits feststeht. In diesem zweiten Teil beschäftigen wir uns nun mit Spielen, die zwar für das Jahr 2022 angekündigt wurden, deren Release heuer aber noch alles andere als fix ist. Es handelt sich also ausnahmslos um Titel ohne konkretem Releasedatum. Aufgrund der Vielzahl an Verschiebungen in den letzten 2 Jahren – ob aufgrund der Corona-Pandemie oder aus einen anderen Grund – besteht natürlich immer die Gefahr, dass einige Games auch heuer nicht wie geplant herausgebracht werden. Wir hoffen aber natürlich, dass viele der nun folgenden Titel am Ende des Jahres auch tatsächlich veröffentlicht worden sind.

Das sind die spannendsten Games 2022 ohne Releasedatum

God of War Ragnarok



Eine Veröffentlichung des Nachfolgers von God of War aus dem Jahr 2018 ist heuer aus unserer Sicht ziemlich wahrscheinlich. Ursprünglich plante man bei Sony bereits mit einer Veröffentlichung 2021 – auch um der noch immer nicht in ausreichendem Maße erhältlichen Playstation 5-Konsole einen beträchtlichen Boost zu verleihen. Die Entwicklung des zweiten gemeinssamen Abenteuers von Kratos und Sohn Atreus dürfte bereits im Endspurt der Entwicklung sein. Da in der ersten Jahreshälfte 2022 bereits Sony-Exklusivtitel wie Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 sowie Forspoken erscheinen, rechnen wir mit einem Release im vierten Quartal.