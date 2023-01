Game Freaks Pocket Card Jockey: Ride On! kommt am 20. Jänner auf Apple Arcade

Ein Mix zwischen Pferderennen und Solitär: Kann das funktionieren? Game Freaks Pocket Card Jockey: Ride On! kommt auf Apple Arcade!

Mehr zu Pocket Card Jockey: Ride On!

Pocket Card Jockey: Ride On! mischt Pferderennen und Solitär – etwas makaber, aber mit brillanter Wirkung. Das Spiel wurde erstmals 2013 in Japan veröffentlicht, eine westliche Veröffentlichung für Nintendo 3DS folgte 2016. Nun hat Apple angekündigt, dass der Titel am 20. Januar zu seinem Apple Arcade-Abonnementdienst hinzugefügt wird. Was euch erwartet, ist ein Pferderennen-Rollenspiel, in dem ihr einen Stall von niedlichen Pferdchen verwaltet. Ihr sammelt, züchtet und reitet die Pferde in teils sehr dramatischen Rennen, und entscheidende Momente werden in schnellen Solitär-Runden gespielt.