Game Freak arbeitet mit Take-Two Interactive an Project Bloom

Das Pokémon-Studio Game Freak arbeitet mit Take-Two Interactive an einem brandneues Action-Adventure-Spiel namens Project Bloom.

Mehr zu Project Bloom

Das neue Spiel wird von Take Two’s Private Division Label veröffentlicht und wird komplett unterschiedlich von Game Freaks anderer Arbeit sein, sagt der Entwickler. Game Freak und Private Division veröffentlichten ein Konzept-Artwork von Project Bloom, das vom Künstler Kazuma Koda illustriert wurde, der für seine Arbeit an Spielen wie Nier: Automata, Bayonetta 2, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Fire Emblem: Three Houses bekannt ist. Das Kunstwerk zeigt einen einsamen Krieger, der in einem sumpfigen Wald steht.

Der Krieger scheint traditionelle japanische Kleidung zu tragen, einschließlich eines Stroh- oder Bambushuts, und ist mit einem Schwert bewaffnet. Hallo, Ghost of Tsushima? In der unmittelbaren Umgebung scheint eine Welle von Sporen oder Glühwürmchen – von denen sich beide auf den Projektnamen beziehen könnten – zu schweben. Die Veröffentlichung von Project Bloom ist für die Veröffentlichung irgendwann während des Geschäftsjahres 2026 von Take-Two Interactive geplant, das vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 läuft.