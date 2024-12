Funko Fusion ab sofort digital für Switch und PlayStation erhältlich

10:10 Games gibt in Zusammenarbeit mit Funko, Inc. und Universal Products & Experiences bekannt, dass das Action-Adventure-Spiel Funko Fusion ab sofort digital für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich ist.

In Funko Fusion können Spieler:innen eine Vielzahl von Welten aus ikonischen TV-Serien, Filmen, Comics und Videospielen erkunden. In Gegenden inspiriert von Jurassic World, JAWS, Zurück in die Zukunft, Das Ding aus einer anderen Welt, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena: Warrior Princess, The Umbrella Academy, Masters of the Universe und vielen weiteren Franchises gilt es Feinde zu besiegen, Rätsel zu lösen und das Geheimnis von Eddy Funkos unheimlichem Einfluss zu lüften.

Seit der Veröffentlichung von Funko Fusion im September wurde die Liste der spielbaren Charaktere durch zahlreiche kostenlose DLCs erweitert. Zu den neuen Charakteren gehören unter anderem Sun Wukong, Dr. Ian Malcolm aus Jurassic World und Trap Jaw aus Masters of the Universe. Zudem gibt es auch eine Reihe kostenpflichtiger DLCs zu erwerben, mit Charakteren wie Bob Ross, Atom Eve und Rex Splode aus Invincible und Figuren aus Universal Pictures’ Wicked. Diese und weitere DLCs werden in Kürze für PlayStation 4 und Anfang nächsten Jahres für Nintendo Switch erscheinen.