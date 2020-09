Funcom verkündet Conan Exiles Isle of Siptah Early Acces Start (Full-Release Anfang 2021)

Gute Nachrichten für alle Fans des Online-Survival Games Conan Exiles – Funcom verkündet nun feierlich den Conan Exiles Isle of Siptah Early Access Start. Ab sofort ist die erste umfangreiche Erweiterung mit neuem Gebiet im Early Access auf PC erhältlich.

Die Erweiterung spielt auf einer mysteriösen Insel, auf der seit Jahrhunderten gigantische Stürme toben und mächtige magische Fluten den Himmel beherrschen. Es liegt an den Verbannten, diese Vorkommnisse zu erforschen. In den vielen unterirdischen Gewölben warten Hinweise darauf zu zeigen, welche Rolle der sagenumwobene Zauberer Siptah dabei spielt. Isle of Siptah steckt voller Geheimnisse, die bis auf den ersten Krieg zwischen den Menschen und uralten Rassen zurückreichen.

Die magischen Fluten verbinden die Exil-Länder mit der Isle of Siptah und verschleppen die Menschen vom Festland auf die Insel. Als der große Turm in der Mitte der Insel noch bewohnt war, wurden diese bedauernswerten Seelen noch geopfert – oder schlimmeres. Jetzt stehen sie im Zentrum des Konfliktes, während die Verbannten um die Kontrolle über die Fluten kämpfen.

Conan Exiles Isle of Siptah Early Access Start Trailer