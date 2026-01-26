Für die Kinder: Das ist das myFirst-Portfolio für 2026

myFirst wird auf der Spielwarenmesse 2026 in Nürnberg (Halle 4A, Stand A-31) zum ersten Mal seine komplette Produktpalette vorstellen. Wir berichteten bereits!

Über myFirst

Das Portfolio umfasst den digitalen Bilderrahmen myFirst Frame Clario, die Smartwatch myFirst Fone M1, Sofortbildkameras wie die myFirst Insta Lux und myFirst Insta Prinx Mini sowie die Kopfhörer myFirst CareBuds Max. Während die Insta Lux bereits im letzten Jahr im Rahmen eines Soft Launches vorgestellt wurde, präsentiert myFirst auf der Spielwarenmesse 2026 zum ersten Mal das gesamte Ökosystem. Medienvertreter:innen und Besucher:innen haben die Möglichkeit, neue und bestehende Produkte zu entdecken, Live-Demos zu erleben und das myFirst-Team sowie die Gründer kennenzulernen. Die übrigen Produkte der Reihe werden im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommen, während die myFirst CareBuds Max und myFirst Fone M1 bereits erhältlich sind. Zur offiziellen Website des Herstellers geht es hier!

Circle 4.0: Das Herzstück des myFirst-Ökosystems

Die neuen Geräte lassen sich nahtlos in die familienorientierte Plattform myFirst Circle integrieren, die statt Einschränkungen die gemeinsame Erkundung der digitalen Welt fördert. Auf der Spielwarenmesse erhalten Besucher:innen einen ersten Einblick in das kommende Circle 4.0-Update, das Herzstück des myFirst-Ökosystems, das die sichere digitale Erkundung verbessert, die Kreativität anregt und Eltern durch eine sichere, von ihnen verwaltete Umgebung die Kontrolle über konsumierte Inhalte bietet. Zu den neuen Funktionen von Circle 4.0 gehören:

Circle Map 2.0 – Ermöglich das Anzeigen der Live-Standorte von Familienmitgliedern und Freund:innen in der Gruppenansicht

Ghost Mode – Eine Funktion in Circle Map 2.0, mit der Kinder ihren Standort vor Freund:innen verbergen können, während er für ihre Eltern sichtbar bleibt

Standortfreigabe – Als Teil der Gruppenansichtsfunktion können Nutzer:innen ihren Standort mit vertrauenswürdigen Verwandten oder Freund:innen außerhalb ihres unmittelbaren Umfelds teilen

Apple Watch-Kompatibilität – Eltern können sich direkt mit dem myFirst Fone ihres Kindes verbinden

Markenkanal – Kuratierte, kindersichere Plattform mit Lehrvideos und kreativen Herausforderungen

Überarbeitete Benutzeroberfläche – Optimierte Benutzererfahrung für Kinder und Eltern, die die Kommunikation, Standort- und Inhaltsfunktionen vereinfacht

E ine neue Generation von smarten Geräten

Von digitalen Bilderrahmen über Wearables bis hin zu Kameras und kreativen Tools fördern myFirst-Produkte Vertrauen, Unabhängigkeit und einen gesunden Umgang mit digitalen Inhalten. Dadurch helfen sie Eltern und Kindern dabei, gemeinsam die Welt der Technologie zu entdecken. „Unsere Mission war es schon immer, Familien dabei zu helfen, Technologien gemeinsam zu entdecken, die Kreativität, Verbundenheit und Selbstvertrauen fördern“, so G-Jay Yong, Gründer und CEO von myFirst. „Mit unserer neuen Generation an Geräten und dem myFirst Circle 4.0-Ökosystem verwirklichen wir diese Vision, indem wir Kindern die Freiheit geben, zu lernen und sich auszudrücken, während Eltern bei jedem Schritt auf dem Laufenden bleiben.“

myFirst Frame Clario: Der intelligente, kinderfreundliche Familien-Hub

Der myFirst Frame Clario ist ein digitaler, sieben Zoll großer Bilderrahmen, der für die sichere Kinderplattform myFirst Circle von myFirst entwickelt wurde. Er bietet Familien eine private, sichere Möglichkeit, miteinander in Verbindung zu bleiben. Über die App können Familien Videoanrufe tätigen, Fotos austauschen oder Sprachnachrichten hinterlassen. Mit dem Magic Button lassen sich kinderleicht Diashows starten, Anrufe tätigen oder Kurznachrichten direkt vom Bilderrahmen aus versenden. Eltern und Kinder können Bilder sofort und sicher auf einer SD-Karte mit bis zu 1 TB speichern, sie über USB-C übertragen oder in der privaten Cloud jedes Kontos speichern, sodass alles innerhalb eines vertrauten Kreises bleibt.

Clario fungiert auch als ein einfach zu bedienender Familien-Hub mit integriertem Kalender, Erinnerungen, Alarmen, To-Do-Listen und Echtzeit-Wetteranzeige. Kinder, die ein myFirst Fone der S- oder R-Serie verwenden, können ihre Smartwatch direkt im neuen Mino Dock aufladen, das am oberen Rahmen kabellos befestigt wird. Familien können zudem auch „Soundscape“ nutzen, das weißes Rauschen, Schlaflieder oder Hintergrundmusik abspielt, um die Konzentration oder den Schlaf zu fördern. Kinder können mittels „Reset“ Geräusche wie Regen, Donner, Meeresrauschen, Vogelgezwitscher und Bachplätschern mischen und kombinieren und so personalisierte Soundtracks, wie beispielsweise beruhigende Wellen für die Lernzeit oder sanften Regen, der ihnen beim Einschlafen hilft, erstellen. Mit umfangreichen Sounds, Personalisierungsoptionen und saisonalen Themen vereint Clario Funktionalität, Kreativität und Alltagstauglichkeit in einem einfachen, intuitiven Gerät.

myFirst Camera Insta Lux

Die myFirst Insta Lux hebt die Sofortbildfotografie für Kinder auf ein neues Level. Diese 12-Megapixel-Sofortbildkamera verfügt über ein 2,8-Zoll-Display, zwei Objektive und einen zusätzlichen Auslöser, mit dem sich Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln und Selfies aufnehmen lassen. Mit diesen Funktionen können Kinder Fotos ganz einfach über die myFirst Circle-App aufnehmen, bearbeiten und ausdrucken. Die hochwertigen, tintenlosen Ausdrucke sind wasserfest, wischfest und fingerabdruckresistent und kosten weniger als 70 Cent pro Stück. Dank integriertem WLAN können Kinder Fotos auch direkt von anderen Geräten aus drucken. Ausgestattet mit einem hochwertigen Sony-Sensor und intuitiven Bedienelementen macht die myFirst Insta Lux Kreativität, Vernetzung und das Schaffen von Erinnerungen einfach und unterhaltsam. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: in elegantem, modernem Grau und im beliebten Cotton Candy Mix.

Clevere Sache: myFirst Insta Prinx Mini

Die myFirst Insta Prinx Mini ist ein wichtiger Meilenstein für myFirst, da sie Kinden den Tintenstrahldruck ermöglicht. Die myFirst Insta Prinx Mini ist eine kompakte Sofortbildkamera, die Spaß und Kreativität vereint. Sie verfügt über ein 5-Megapixel-Objektiv, einen LED-Blitz und ein 2,4-Zoll-IPS-Farbdisplay für helle, klare Fotos. Der Tintenstrahldruck liefert hochwertige Vollfarbdrucke in 600 dpi. Pro Patrone können Kinder 80 bis 100 Bilder für weniger als 30 Cent pro Stück drucken. Kinder können ihre Fotos über die myFirst Circle-App mit eigenen Zeichnungen oder Designs personalisieren. Die myFirst Insta Prinx Mini ist in den Farben Cotton Candy Mix und Classic White erhältlich.

myFirst Fone M1

Für Familien, die ihrem Kind zum ersten Mal eine Smartwatch schenken möchten, ist die myFirst Fone M1 der ideale Einstieg. Die leichte Smartwatch wurde für junge Entdecker:innen entwickelt und ermöglicht ihnen, über ein brillantes 1,6-Zoll-AMOLED-Display zu telefonieren und Videochats zu führen. Kinder können Musik, Medieninhalte und vieles mehr genießen, was den Alltag spannend und unterhaltsam macht. Eltern haben über die myFirst Circle-App Zugriff auf Funktionen wie GPS/WLAN/GSM-Ortung und One-Touch-SOS-Alarm und damit jederzeit die vollständige Kontrolle über Kontakte und Einstellungen. Die myFirst Fone M1 bietet Familien eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, ihren Kindern Technologie sicher und zuverlässig näherzubringen. Die Smartwatch ist hochwertig verarbeitet, langlebig und für Kinder einfach zu bedienen. Gleichzeitig fügt sie sich nahtlos in den Alltag ein und ist in fröhlichen Farben wie Sakura Pink und Steel Blue erhältlich.

myFirst CareBuds Max

Diese 2-in-1-In-Ear-Kopfhörer sind mit und ohne Kabel erhältlich und wurden mit Blick auf die Sicherheit von Kindern entwickelt. Sie verfügen über austauschbare Ohrpolster, einen intelligenten Transparenz-Sicherheitsmodus und zwei Lautstärkebegrenzungen (85 dB/94 dB). Dank dieser Sicherheitsfunktionen können Eltern sich sicher sein, dass das Gehör ihres Kindes jederzeit geschützt ist. Die Kopfhörer verfügen zudem über Audio Sharing, Umgebungsgeräuschunterdrückung für klarere Anrufe und eine Akkulaufzeit von bis zu 52 Stunden. Die myFirst CareBuds Max sind auf Komfort und sicheres Hören ausgelegt, sodass Kinder problemlos Musik, Filme oder Serien genießen können. Mit Audio Sharing können Geschwister oder Freunde gemeinsam von einem Gerät aus mit zwei verschiedenen myFirst CareBuds Max zuhören. Die Kopfhörer sind in drei leuchtenden Farben erhältlich: Blueberry Pop, Mist White und Cotton Candy Mix.