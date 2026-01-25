myFirst auf der Spielwarenmesse 2026 in Nürnberg

Im Rahmen der Spielwarenmesse 2026 präsentiert myFirst erstmalig sein komplettes Produktportfolio für Kinder.

Viele Tech-Gadgets für Kinder sind kritisch zu sehen: Sie sind oft nicht altersgerecht und eröffnen unnötige Risiken – vom unkontrollierten Internetzugang über Werbeinhalte bis hin zu lückenhaftem Datenschutz. myFirst setzt genau hier an und schafft ein kindersicheres Tech-Ökosystem aus Geräten wie Smartwatch und Kamera, passenden Services und einem geschützten sozialen Netzwerk – mit elterlicher Kontaktfreigabe, GPS-Tracking und einer werbefreien, geschlossenen Umgebung ohne offenen Zugang zu anderen Netzwerken. Wir haben bereits eine Kamera und eine Smartwatch testen dürfen! Mit Circle 4.0 wird erstmalig auch die neuste Version der myFirst-Plattform sowie die Kamera myFirst Insta Prinx Mini vorgestellt. Folgende Produkte werden auf der Messe in Nürnberg zu sehen sein:

Circle 4.0: Die familienorientierte Plattform ist das neue Herzstück von myFirst, die Kindern eine gemeinsame Entdeckung der digitalen Welt ermöglicht

Insta Prinx Mini: Kompakte Sofortbildkamera, die hochwertige Ausdrucke in Farbe ermöglicht

Fone M1: 4G Smartwatch mit AMOLED Display, One-Touch SOS u. v. m.

CareBuds Max: 2-in-1 Kopfhörer mit sicherem Lautstärkeregler, austauschbaren Ohrpolstern u. v. m.

Frame Clario: digitaler Bilderrahmen mit Video-Call-Funktion, Versenden von Fotos und Videos u. v. m.

myFirst lädt euch vom 27. bis zum 31. Januar 2026 herzlich zu einem Besuch am Messestand in Halle 4A, Stand A-31 ein, um euch selbst einen Überblick über das Produkt-Portfolio zu verschaffen.