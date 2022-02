Für 53 Millionen Euro: NACON hat Daedalic Entertainment gekauft

NACON erwirbt den führenden Videospielbetrieb Daedalic Entertainment. Was sich hinter dieser Entscheidung verbirgt, lest ihr gleich hier!

Über den Kauf von Daedalic Entertainment

Diese Operation stellt das bisher größte externe Wachstum für NACON dar und entspricht seiner Entwicklungsstrategie in der Videospielindustrie. Beide Unternehmen sind bereits Partner bei der Veröffentlichung eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2022, nämlich Der Herr der Ringe: Gollum. So beschlossen die beiden Konzerne, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Diese Transaktion wird es NACON ermöglichen, mehrere wichtige geistige Eigenschaften zu erwerben und von Daedalic Entertainments bemerkenswerter Publishing- und Spieleentwicklungsexpertise zu profitieren. Daedalic Entertainment wurde 2007 gegründet, hat seinen Sitz in Hamburg und ist mit einem talentierten Team von 87 Mitarbeitern eines der größten und ältesten unabhängigen Videospielunternehmen Deutschlands.

Das Studio hat Spiele für renommierte Franchises wie Ken Folletts The Pillars of the Earth entwickelt, ist aber auch für seine eigenen Spiele bekannt, darunter etwa die Deponia-Serie, Edna & Harvey, Shadow Tactics, Blackguards und The Whispered World. Die renommierte Publishing-Abteilung von Daedalic Entertainment verwaltet einen vielfältigen Katalog von Premium-Spielen auf PC und Konsolen. Der Verlag ist ein bekannter Name im Indie-Publishing-Bereich mit starken Single- und Multiplayer-Titeln wie Witch It!, Unrailed!, Partisans 1941, Hidden Deep, Iratus: Lord of the Dead und Barotrauma. Das Unternehmen hat eine große globale Präsenz, wobei Nordamerika und China die stärksten Märkte sind. Daedalic Entertainment hat derzeit neun weitere neue Spiele für die Veröffentlichung im Jahr 2022 angekündigt.

Chancen und Möglichkeiten

Die Integration in die NACON-Gruppe wird es dem Studio ermöglichen, sein preisgekröntes Entwicklungsteam zu vergrößern und seine Position als führender Indie-Publisher zu stärken. Carsten Fichtelmann, Gründer und CEO, und Stephan Harms, COO, werden das Unternehmen weiterhin mit einem hohen Maß an Autonomie in Entwicklung und Verlagswesen führen. NACON wird die zukünftigen Projekte unterstützen, indem es seine Kräfte durch seine Vertriebs-, Verlags- und Marketingteams bündelt. Erst im Jahr 2019 kündigte Daedalic Entertainment erstmals seine Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises, einer Abteilung der Saul Zaentz Company, an.

Der Herr der Ringe: Gollum ist das erste Videospiel, das aus der Partnerschaft geboren wurde, mit Spielraum für weitere neue Games in der Zukunft. Durch diese strategische Akquisition, die größte, die jemals vom Unternehmen getätigt wurde, stärkt NACON seine Position als Marktführer bei AA-Spielen und profitiert von den Synergien zwischen den beiden Verlagen mit ergänzenden Profilen, um seine Position als führende Spielemarke zu festigen. Diese Integration eines 16. Studios in weniger als 4 Jahren wird das Portfolio von NACON erheblich steigern und das Betriebsergebnis der Gruppe optimieren. Zur offiziellen englischsprachigen Meldung der Unternehmen geht es gleich hier entlang!

Stimmen zur Übernahme

“Wir wussten durch unsere aktuelle Zusammenarbeit an Gollum, dass NACON und Daedalic die gleichen Werte und die gleichen Ziele teilen, um Spielern einzigartige Erlebnisse zu bieten. Daher schien es logisch, gemeinsam weiter zu gehen, und wir sind sehr zufrieden mit dieser Akquisition. Es stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Nacon dar”, sagt Alain Falc, Vorsitzender und CEO von NACON.

“Nach ereignisreichen Jahren, in denen wir immer an der Spitze standen, bin ich stolz darauf, auf die letzten 15 Jahre und die Entwicklung des Unternehmens zurückzublicken. Daedalic Entertainment hat sich als Herausgeber und Entwickler außergewöhnlicher Spiele aus verschiedenen Genres und auf allen relevanten Plattformen etabliert und diese Position weltweit festigt. Zusammen mit Nacon machen wir nun den nächsten Schritt, um unseren Spielekatalog, der von unserem eigenen Team erstellt wurde, sowie viele unglaubliche Indie-Studios weiterzuentwickeln. Wir blicken auf eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit bei Der Herr der Ringe: Gollum zurück und freuen uns auf eine noch bessere gemeinsame Zukunft”, sagt Carsten Fichtelmann, Gründer und CEO von Daedalic Entertainment.