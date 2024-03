Frostpunk 2 erscheint am 25. Juli 2024 für den PC

Fans des postapokalyptischen Stadtbau-Überlebensspiels dürfen sich auf den 25. Juli 2024 freuen, da wird Frostpunk 2 dann erscheinen.

Mehr zu Frostpunk 2

11 Bit Studios hat auf dem Xbox Partners Showcase angekündigt, dass Frostpunk 2 ab dem 25. Juli für Windows-PCs verfügbar sein wird. PC Game Pass-Abonnent:innen können es auch vom ersten Tag an spielen. Es ist eine komplette Fortsetzung des Originalspiels, das 30 Jahre nach seinen Ereignissen spielt, wo Öl Dampf als Hauptenergiequelle der Gesellschaft übernommen hat. Wir übernehmen die Rolle des Leiters der Stadt und müssen die Bürger führen, während wir uns dem immer härteren, eisigen Klima der Welt stellen. In der Fortsetzung erhalten wir die Möglichkeit, größere Städte zu bauen, die in Bezirke unterteilt sind, wobei jede einem bestimmten Zweck dient. Ein Bezirk könnte zum Beispiel für die Lebensmittelproduktion verantwortlich sein, während ein anderer als Unterschlupf für Menschen dienen könnte. Auch hier werdet ihr schwierige Entscheidungen treffen müssen.

So wird eure Moral stets in Frage gestellt, während ihr verschiedene Fraktionen von Bürgern mit Idealen trefft, die in Konflikt stehen, während eure Stadt wächst. Natürlich müsst ihr dann auch die logischen Konsequenzen eurer Entscheidungen aushalten, nachdem ihr euch auf die Seite einer Fraktion gestellt habt. Wenn es wirklich wie sein Vorgänger ist, dann können wir eine launische, düstere Erfahrung erwarten, die manchmal ziemlich deprimierend sein könnte.Sowohl die Standard- als auch die Digital Deluxe-Edition des Spiels können jetzt vorbestellt werden. Die Digital Deluxe-Version bietet einen siebentägigen Beta-Zugang im April, exklusiven Zugriff auf den Story-Modus 72 Stunden vor dem Release, DLCs, einer digitalen Novelle, einem Artbook und dem Soundtrack. Frostpunk 2 wird auch auf Konsolen und zu einem späteren Zeitpunkt zum Xbox Game Pass-Abonnementdienst kommen.