Frontier enthüllt Jurassic World Evolution 2

Nach dem Erfolg mit Jurassic World Evolution kündigte Frontier Developments plc mit Jurassic World Evolution 2 die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Dinopark-Management-Simulators an. Basierend auf dem Blockbuster-Film-Franchise von Universal Pictures und in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms entwickelt, baut Jurassic World Evolution 2 auf dem Debüttitel von 2018 (hier geht’s zu unserem Test) auf und beschert euch die Möglichkeit, die Leitung eines eigenen Jurassic Parks zu übernehmen. Mit einer brandneuen Kampagne, die von SchauspielerInnen aus der “Jurassic World”-Filmreihe vertont wird, aufregenden neuen Features, vier Spielmodi und noch mehr Dinosauriern bietet Fortsetzung den Fans alles, was sie brauchen, um authentische und fesselnde Jurassic World-Erlebnisse zu schaffen.

Alles beim Alten oder neue Features?

In Jurassic World Evolution 2 könnt ihr zum ersten Mal eure Parks über die Grenzen des Muertes-Archipels hinaus errichten. Jeder Standort bietet neues Terrain und neue Herausforderungen, die ihr mit Hilfe von tiefgehenden, detaillierten Management-Tools und kreativen Optionen bewältigen könnt. In dieser Reihe wunderschöner neuer Biome, darunter dichte Wälder und trockene Wüsten, werdet ihr mehr als 75 prähistorische Spezies beherbergen, erhalten und pflegen, darunter brandneue Flug- und Meeresreptilien und wiederkehrende Lieblinge. Diese majestätischen prähistorischen Wesen fühlen sich lebendiger an als je zuvor und zeigen brandneue Verhaltensweisen, wenn sie miteinander interagieren, um die Vorherrschaft kämpfen und intelligent auf die Welt um sie herum reagieren.

Mit vier Spielmodi könnt eine neue Ära der “Jurassic World Evolution”-Videospielreihe erleben: Der Kampagnen-Modus spielt unmittelbar nach den weltbewegenden Ereignissen von Jurassic World. Der Kampagnenmodus lässt euch in die Originalgeschichte von Jurassic World eintauchen, während sie an der Seite der ikonischen Charaktere aus den Filmen, darunter Dr. Ian Malcolm (gesprochen von Jeff Goldblum) und Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard), die Bemühungen zur Kontrolle und Erhaltung der Dinosaurier leiten.

Für diejenigen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, bietet der Sandbox-Modus alles, was ihr braucht, um euren perfekten Park zu erschaffen. Der Chaostheorie-Modus ist eine Neuinterpretation zentraler Momente aus der Jurassic World-Filmreihe, in der ihr versucht, dem Franchise den eigenen Stempel aufzudrücken und den Lauf der Dinge zu verändern. Schließlich gibt es für diejenigen, die ihre Beherrschung des Spiels auf die Probe stellen wollen, den Challenge-Modus.